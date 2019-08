Irland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale

Brasils president Jair Bolsonaro har fått internasjonal kritikk for å ikke gjøre nok for å beskytte regnskogen. Nylig stanset også Norge en overføring på 300 millioner kroner som skal bidra til å hindre avskoging, fordi fondet som skal motta pengene er strupet av brasilianske myndigheter.

Dersom ikke Brasil retter seg etter miljøstandarder og beskytter regnskogen, truer altså Irland med å stikke kjepper i hjulene for en planlagt handelsavtale mellom EU og det søramerikanske handelsforbundet Mercosur, skriver Irish Times.

Den omfattende frihandelsavtalen, som kom på plass i sommer etter 20 år med forhandlinger, er en av de største handelsavtalene EU noen gang har inngått. Den inneholder bestemmelser om tollfrie kvoter på landbruksvarer som for eksempel kjøtt og kaffe. Men avtalen må godkjennes av alle EUs medlemsland.

Det er umulig for Irland å stemme for en frihandelsavtale hvis Brasil ikke oppfyller sine miljøforpliktelser, sier statsminister Leo Varadkar i en uttalelse. Han er «svært bekymret for de rekordstore ødeleggelsen forårsaket av skogbranner i Amazonas i år».

– President Bolsonaros forsøk på å legges skylden for brannen på miljøorganisasjoner er orwellsk. Hans uttalelse om at Brasil vil holde seg til Parisavtalen «inntil videre», bør få hele Europa til å følge med, legger han til.

Geoffroy van der Hasselt / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Varadkar vil bruke de to årene fram til avtalen skal godkjennes til å følge nøye med på hva Brasil foretar seg på miljøfeltet.

– Vi kan ikke si til irske og europeiske bønder at de skal bruke mindre sprøytemidler og gjødsel, dyrke mer jord og omfavne biologisk mangfold, hvis ikke vi stiller krav til miljø, arbeidsvilkår og produktkvalitet når vi inngår handelsavtaler, sier Varadkar.