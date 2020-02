Harvey Weinstein kjent skyldig i seksuelle overgrep – ble pågrepet i retten

* Født i New York 19. mars 1952. 67 år gammel. Far til fem barn.

* Amerikansk filmprodusent som sammen med broren Bob først grunnla Miramax Films, deretter The Weinstein Company. De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA og har vært nominert til Emmy et titall ganger.

* I oktober 2017 sto en lang rekke kvinner frem i The New York Times og New Yorker og anklaget Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt.

* Hollywood-stjernene Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie og Salma Hayek er blant dem som i løpet av de neste dagene og ukene sa de var blitt trakassert av Weinstein.

* Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen, hvor kvinner og menn fra land over hele verden har stått frem med historier om seksuelle krenkelser.

* Weinstein har fått sparken fra sitt eget selskap, The Weinstein Company, blitt utvist fra Oscar-akademiet og er blitt skilt fra sin kone som følge av anklagene.

* I mai 2018 meldte han seg selv for politiet i New York. Han ble tiltalt for voldtekt og flere tilfeller av seksuelle overgrep mot to kvinner. Han ble løslatt mot en kausjon på 1 million dollar.

* I mai 2019 inngikk han og hans konkursslåtte selskap forlik med flere titall kvinner som anklaget ham for overgrep og trakassering. Ofrene fikk en erstatning på tilsammen 25 millioner dollar, mens Weinstein slapp å innrømme at hadde gjort noe galt.

* I desember 2019 ble Weinsteins kausjon femdoblet til 5 millioner dollar etter at påtalemyndigheten mente at han har brutt kausjonsbetingelsene.

* I januar begynte rettssaken i New York. Weinstein har stått tiltalt for overgrep mot to kvinner – en voldtekt i 2013 og ett tilfelle av tvunget oralsex i 2006. Mandag 24. februar ble han kjent skyldig i overgrep og voldtekt.

* Weinstein har beklaget sin oppførsel, men avviser at han har gjort noe ulovlig og har erklært seg ikke skyldig.

* Weinstein blir også etterforsket av føderale amerikanske myndigheter og britisk politi, men det er ikke tatt ut noen tiltale.