Over 74.000 er smittet av covid-19-viruset i Kina. Over 2000 er døde på verdensbasis. Konsekvensene omtales som den største krisen for Kina siden 1989.

En ny, finsk studie viser at det ser ut til å ha vært en nedgang i Kinas klimautslipp som tilsvarer minst 100 millioner tonn CO2. Alle kinoer i landet er stengt. Langt færre kinesere er passasjerer på offentlig transport.