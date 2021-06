Opposisjonen fengsles. Hevder Ortega oppretter nytt diktatur.

42 år er gått siden geriljahelten Daniel Ortega grep makten for første gang. Nå anklages han for å ville opprette et diktatur i Nicaragua.

Daniel Ortega var bare tenåring da han begynte kampen mot Somoza-diktaturet på 60-tallet. I 1979 tok han og sandinistene makten i Nicaragua. Foto: Alfredo Zuniga / AP

Daniel Ortega (75) ble en helt for venstresiden da han i 1979 ledet den nicaraguanske revolusjonen. Diktatoren Somoza ble kjeppjaget av sandinistene og den Cuba-trente Ortega tok over. Første som juntaleder og dernest som folkevalgt president.

Han ble stemt ut av presidentembetet i 1990, klarte å bli gjenvalgt i 2007 og vil i november forsøke å bli gjenvalgt for femte gang.

Daniel Ortega vil bli valgt til president for femte gang. Kona Rosario Murillo er visepresident. Foto: Alfredo Zuniga/AP/NTB

For å klare det, tar han i bruk svært skitne triks, ifølge kritikerne.

Opposisjonspolitikere, forretningsfolk og samfunnsledere blir anklaget for hvitvasking, forræderi og «oppviglersk konspirasjon».

Medier knebles, journalister trakasseres av politiet og utenlandske journalister nektet innreise til landet

En av de fremste presidentkandidatene, Christina Charmorro, er blant de anklagede. Hun er blitt fratatt retten til å stille til presidentvalget.

Ortega anklaget for å ville etablere et diktatur

– Dette ligner på diktaturets antikommunistiske fremferd på 1970-tallet, sier Ivan Briscoe i International Crisis Group ifølge Foreign Policy.

– Det handler ikke bare om å forrykke spillereglene, slik man ser det i Venezuela. Det er i realiteten å fjerne opposisjonen helt.

Hugo Torres, som på 70-tallet kjempet sammen med Ortega mot Somozas regime, ble arrestert søndag for en uke side. Like før arrestasjonen anklaget han sin tidligere revolusjonære kollega for å fremme et «andre diktatur».

Christina Chamorro har utfordret president Damiel Ortega. Nå er hun under etterforskning for hvitvasking og plassert i husarrest. Foto: CARLOS HERRERA/Reuters/NTB

I sentrum for den angivelig politisk motiverte hvitvaskingsetterforskningen står Christina Charmorro (67). Familien hennes står sentralt i landets historie. Faren hennes, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, var redaktør i avisen La Prensa før han ble myrdet i 1978. Drapet var en av hendelsene som førte til Somozas fall.

Moren hennes, Violeta Barrios de Chamorro, danket ut revolusjonshelten Ortega ved å slå ham i presidentvalget i 1990.

Christina Chamorro har helt til nå vært tilknyttet La Prensa. Samtidig ledet hun en organisasjon som jobbet for ytringsfrihet, og som mottok pengegaver fra USA.

Stiftelsen ble nedlagt tidligere i år etter at det ble vedtatt en lov som stempler alle organisasjoner som mottar midler fra utlandet som utenlandske agenter.

Presidentkandidaten arrestert

Christina Charmorro ble satt i husarrest den 2. juni, samme dag som hun erklærte at hun stilte som kandidat til presidentvalget. Flere andre opposisjonspolitikere er blitt arrestert og opposisjonspartier erklært som uegnet til å stille til valg.

USA har i protest innført sanksjoner mot fire nicaraguanske tjenestemenn. Den ene av dem er datteren til president Daniel Ortega og hans kone, visepresident Rosario Murillo.

Organisasjonen for amerikanske stater, OAS, uttrykte tirsdag bekymring for den stadig vanskeligere menneskerettighetssituasjonen i Nicaragua. Organisasjonen fordømmer arrestasjonen av opposisjonspolitikerne, melder Reuters.

Ortegas regime er ikke blitt imponert. De har i stedet arrestert enda flere kritikere.