Etiopia hevder lokale styrker i Tigray har angrepet naboregionen

Etiopiske myndigheter hevder at lokale styrker i Tigray-regionen angrep naboregionen Amhara sent fredag kveld. To flyplasser skal ha fått skader.

NTB-TT

9 minutter siden

FN og den afrikanske unionen (AU) har tidligere uttrykt bekymring for at konflikten i Tigray-området kan spre seg til naboregionene.

– I de sene timer 13. november ble en missil avfyrt mot byene Bahir Dar og Gondar. Som et resultat av dette har flyplassområdene fått skader, heter det i en uttalelse fra den etiopiske regjeringen.

Tidligere ble det rapportert om at det var hørt to eksplosjoner i Amhara-regionen fredag kveld.

Det har gått en drøy uke siden regjeringen satte i gang en militær offensiv mot Tigray-regionen, angivelig utløst av at opprørere angrep en lokal militærbase. Regjeringens offensiv er rettet mot Tigray-opprørere som er lojale til partiet TPLF, som styrer regionen.

Over 11.000 mennesker har flyktet over grensen til nabolandet Sudan som følge av konflikten.