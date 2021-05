IS kan stå bak drap på skolejenter

Søndag ble over 50 bombeofre begravet i Kabul, de fleste var skolejenter. Eksperter peker på IS som den skyldige.

Etter angrepet på skolen lå det igjen tegnebøker, barnetøy og leker. Foto: Mariam Zuhaib, AP/NTB

«Terrorister gjennomførte et grusomt angrep på skolebarn, de fleste av dem jenter», skrev Malala Yousafzai på Twitter søndag. Nobelprisvinneren fra 2014 ble selv skutt i hodet da hun var skolejente i Afghanistan.

Nå ber hun verdensledere om å gripe inn for å beskytte skolebarn.

Lørdag ble over 50 mennesker drept i Afghanistans hovedstad Kabul. De fleste var skolejenter mellom 11 og 15 år gamle.

Sjiamuslimsk minoritet

Angrepet var rettet mot en bydel der det bor sjiamuslimer fra den etniske minoriteten Hazara. De fleste ofrene tilhører denne gruppen, og mange av dem var unge jenter.

De var mellom 11 og 15 år gamle.

Angrepet kan være et forvarsel om hva som venter afghanerne når USA og andre vestlige land trekker seg ut av landet, mens konkurrerende afghanske grupper slåss om innflytelse.

– Dette skaper enorm usikkerhet, det er ikke tvil om det, sier afghanistanekspert Kristian Berg Harpviken ved fredsforskningsinstituttet.

Han sier at denne typen angrep skaper tvil om alt som er blitt bygget opp i landet de siste 20 årene. Det gjelder utdanningsinstitusjoner, medier og andre institusjoner.

– Sivilsamfunnet er i en veldig skvis. Det er mange attentater. Vi ser at de som kan komme seg ut av landet reiser. Andre går under jorden, sier han.

Søndag ble barna begravet i Kabul. Foto: Mariam Zuhaib, AP/NTB

Peker mot IS

Den afghanske talibanbevegelsen var raskt ute og fordømte angrepet. De pleier ellers å være raskt ute med å ta ansvaret, dersom de har gjennomført aksjoner.

Harpviken og flere internasjonale eksperter peker mot terrorbevegelsen IS, Den islamske staten, når de blir spurt om hvem som kan stå bak.

– De står ikke veldig sterkt i landet, sier Harpviken.

– Men de har en politisk posisjon, som et mer radikalt alternativ til Taliban.

Han sier at IS kan posisjonere seg for å fange opp avhoppere som mener at Taliban blir for kompromissvillige.

Angrep sjiaer

At angrepet rammet sjiamuslimer, styrker mistanken om at IS står bak. Både Taliban og IS er sunnimuslimer. Men Taliban har ikke samme tradisjon for å angripe sjiaer.

– Det betyr ikke at Taliban er religiøst tolerante, sier Harpviken.

The Wall Street Journal har snakket med analytikeren Ibraheem Bahiss. Han mener at IS kan ha interesse av å skape større religiøse konflikter. På den måten viser de at regjeringen ikke er i stand til å beskytte minoriteter.

BBCs korrespondent i Afghanistan, Secunder Kermani, skriver at IS har utført mange angrep tidligere i det samme området. De har rammet skoler, kultursentre og sportsanlegg.

IS har ikke vært med i forhandlingene om maktfordeling i fremtidens Afghanistan.

Forhandlingene i stampe

USA hadde et ønske om å forhandle ferdig avtaler med de forskjellige fraksjonene før landet skal være ferdig med å trekke seg ut av Afghanistan i september.

Disse forhandlingene står nå i stampe. Taliban har fortsatt en offensiv mot afghanske regjeringsstyrker.

Lite tyder på at uroen i landet påvirker USAs planer om tilbaketrekning. I begynnelsen av mai kalte det amerikanske forsvarsdepartementet hendelsene «små, plagsomme angrep», melder Reuters.