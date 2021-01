Evakuererer pasienter: Koronasyke dør av oksygenmangel midt i «verdens lunger»

Helsevesenet i brasiliansk Amazonas har kollapset etter at et mutert virus har gitt smitteboom. De siste dagene har flere covid-19-syke omkommet fordi sykehus i millionbyen Manaus har gått tomme for oksygen.

Tomme oksygenflasker fraktes bort fra Getulio Vargas sykehuset i Manaus torsdag. Oksygenmangelen ved sykehusene gjør at pasienter nå evakueres ut av Amazonas. Foto: Edmar Barros / AP / NTB

Myndighetene i Amazonas-delstaten begynte torsdag å fly koronasyke pasienter ut av hovedstaden Manaus, der helsevesenet har kollapset, sykehusene er fulle og legene har gått tomme for oksygen.

Leger i Manaus, med to millioner innbyggere, har den siste tiden måtte velge hvilke koronasyke som skal få behandling.

Dødstallene har steget så kraftig at etterlatte nå blir bedt om å stille seg i kø for å få begrave sine døde på byens kirkegårder, melder AP.

Rafael Pereira (t.h.) kommer gående sammen med sin kone og en liten oksygentank som han har kjøpt til sin svigermor. Hun er sykehusinnlagt med covid-19 på et av sykehusene i Manaus, som denne uken gikk tomme for oksygen. Foto: Edmar Barros / AP / NTB

Ber om pustehjelp

I går ventet koronapasienter desperat på forsyninger av oksygen ved byens overfylte sykehus. Brasils flyvåpen fløy i går inn tonnevis av medisinsk utstyr og fulle oksygentanker til byen midt i regnskogen.

Det er videre planlagt å fly ut igjen 235 pasienter som ikke trenger intensivbehandling, men som er avhengige av oksygentilførsel. Disse evakueres til hovedstaden Brasília og fem andre delstater i Brasil, melder nyhetsbyrået AP.

– Hele verden ser til oss for å løse problemer som jordens grønne lunger. Nå er de vi som trenger hjelp. Våre innbyggere trenger oksygen selv, sa delstatsguvernør Wilson Lima under en pressekonferanse torsdag.

Flere land setter nå dystre rekorder i antall døde av korona. Her er det flest dødsfall nå.

fullskjerm neste Edvaldo Braga (t.h.) følger med da kommunale helsearbeidere undersøker moren Lacy Braga de Oliveira, som døde 84 år gammel i sitt eget hjem i Manaus i Brasil denne uken. Hun døde trolig av covid-19. 1 av 4 Foto: BRUNO KELLY / NTB

Desperate videoer

Regnskogbyen mottok akutthjelp fra forsvaret og andre delstater torsdag. Det skjedde etter at det sirkulerte en rekke videoer i sosiale medier der pårørende desperat ba folk kjøpe oksygen til de koronasyke pasientene i Manaus.

Det ble tidligere denne uken erklært unntakstilstand i Manaus. All offentlig transport er stanset og det er innført portforbud etter klokken 19 hver dag.

Byen, som er en viktig havneby og ligger der de største elvene i Amazonas møtes, opplever en kraftig smitteøkning. Det er trolig effekten av at byen i november huset store møter og samlinger i forbindelse med lokalvalget. Dette ble igjen fulgt av fester og feiring av jul og nyttår.

Helsearbeidere triller Joao Oliveira (77 år), som ifølge familien, skal ha tydelige symptomer på covid-19, inn på 28. august-sykehuset i Manaus torsdag. 235 pasienter skal fredag flys fra Amazonas til andre delstater i Brasil. Foto: BRUNO KELLY / NTB

Har oppdaget brasiliansk virusmutasjon

Brasil er det landet med flest registrerte koronadødsfall etter USA. I forrige uke passerte det søramerikanske landet 200.000 døde. Hittil er 8.324.294 smittet. Landet er inne i en tiltagende smittebølge nummer to. Den siste uken er det i snitt registrert 87.843 nye smittede.

Smitteøkningen knyttes til en mulig ny virusvariant, som har spredt seg i Manaus-området siden midten av desember. Virusvarianten har lignende egenskaper som de andre mutasjonene av koronaviruset fra Storbritannia og Sør-Afrika.

Epidemiolog Pedro Hallal, som leder et testprogram ved Pelotas-universitetet, tror virusvarianten er mer smittsom.

– Selv om vi ennå ikke har fullstendige data, er det veldig sannsynlig, sier han til AP.

Stopper flytrafikk fra Brasil

Frykt for denne brasilianske virusvarianten førte fredag til at Storbritannia innførte flyforbud fra Sør-Amerika og Portugal. Portugal har også blitt inkludert på grunn av de tette reiseforbindelsene til Brasil, opplyser den britiske transportministeren, Grant Shapps, på Twitter.

Det brasilianske viruset skal ikke utgjøre noen trussel mot vaksinene, men det blir innreiseforbud for sikkerhets skyld, ifølge Shapps.

Torsdag transporterte det brasilianske flyvåpenet fulle oksygensylindre på tilsammen 18 tonn av fra São Paulo til Manaus, 2847 kilometer lenger nord i Brasil. Transporten var ventet å lande klokken 02 natt til fredag. Foto: Força Aérea Brasileira

Krangler om leveringsansvar

Lokale myndigheter i Manaus ba for en tid tilbake føderale myndigheter sørge for økte forsyninger av oksygen til sykehusene. I den første smittebølgen brukte Manaus 30.000 kubikkmeter oksygen daglig. Nå er behovet oppe i 70.000 kubikk, opplyser selskapet White Martins til AP. Det internasjonale selskapet leverer oksygen til det offentlige sykehusene i Manaus.

Guvernør Lima har anklaget White Martin for manglende levering etter de siste dagers krise i helsevesenet.

Selskapet selv mener at de ikke kunne forutse at oksygenbehovet skulle øke så kraftig, så raskt, og legger til at Manaus’ beliggenhet gjør det ekstra utfordrende å få inn leveranser. Oksygentanker må fraktes båt og fly inn i regnskogbyen. Nå vurderes det å få nødleveranser fra nabolandet Venezuela, oppstrøms i nord.