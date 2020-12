Nødrop fra Stockholms helsevesen: – Situasjonen har aldri vært så anstrengt som nå

800 koronasyke ligger på sykehus bare i Stockholm. Helsevesenet i hovedstaden er nede i knestående, og situasjonen beskrives som langt verre enn den var i vår. Ingenting tyder på at det vil raskt vil endre seg.

En covid-19-syk kvinne blir røntgenfotografert på Södersjukhuset i Stockholm. Bildet er tatt i april i år. Foto: Stein Bjørge

NTB

Tor Arne Andreassen Journalist i utenriksredaksjonen

Nå nettopp

– I vår gikk behovet for helsehjelp raskt opp og raskt ned igjen. Nå blir toppen værende i uke etter uke, sier Stockholm-regionens helse- og omsorgsdirektør Björn Eriksson.

Eriksson vil ikke sette et tak for kapasiteten. Han sier at den blir økt ettersom behovet øker. Begrensningen ligger i stedet i hvor lenge presset på helsevesenet vil vare.

– Toppen er mye lengre enn i vår. Den har pågått siden november. Tross at vi ikke har like mange covid-pasienter nå, er belastningen på helsevesenet minst like stor ettersom vi har mange flere pasienter som ikke har covid-19, sier han.

Skilt med teksten «Visa omtanke! Nys och hosta i armvecket» med Storstockholms lokaltrafikk som avsender på en tunnelbaneperrong på T-centralen. Foto: Amir Nabizadeh/TT/NTB

Få lys i tunnelen

Sykehusregionen ser ingen tegn til at situasjonen er i ferd med å snu, eller at den vil gjøre det i nærmeste fremtid.

– Det finnes ingenting som er viktigere enn at smittespredningen minsker, men det ser vi ingen tegn til, sier Eriksson.

Han mener de aller fleste i regionen følger retningslinjene. Likevel fortsetter smitten å være på et høyt nivå.

– Stockholmerne følger anbefalingene i stor grad, men ettersom smittespredningen er uendret, holder ikke det, sier han.

En helsearbeider med verneutstyr på sykehuset i Söder i Stockholm. Foto: Stein Bjørge

Lange arbeidsdager

Tirsdag var 800 pasienter innlagt med koronasykdom på akuttsykehusene i den svenske hovedstadsregionen, sier Eriksson.

– Det innebærer at helsepersonellet ikke kommer til å kunne være med nære og kjære i helgene i så stor grad som de fortjener, men må fortsette å ta ekstravakter og lange vakter. Det har aldri vært så anstrengt i helsevesenet som det er nå, sier Eriksson.

– Aldri noensinne?

– Så anstrengt helsevesen, så lenge, det har i alle fall ikke skjedd så lenge vi som er yrkesaktive nå kan huske, sier helse- og omsorgsdirektøren.

Les også Sverige åpnet opp i høst, til tross for at smitten økte. Dødstallet har nå passert 8000.

– For tidlig å fastslå svensk fiasko

Sverige har nå registrert 8167 døde med koronaviruset, etter at 174 personer døde fra torsdag i forrige uke til tirsdag denne uken. Nesten 390.000 har til nå testet positivt for koronaviruset.

Til tross for at over 8000 svensker er døde, er det for tidlig å fastslå om svenskenes håndtering av pandemien har vært en fiasko, mener Aftonbladet-kommentator Wolfgang Hansson.

Han mener man bare er halvveis i kampen mot viruset, og sammenligner med fotballkampen Sverige hadde mot Tyskland i 2012. Sverige lå under 4–0 etter halvspilt kamp, men det endte 4–4.

Hansson påpeker at også flere andre land har høye dødstall, og mener relativt lave dødstall i de nordiske nabolandene i visse henseende er «et mysterium».

Til sammenligning er det registrert 405 døde med koronasmitte i Norge, mens 138 er innlagt på sykehus med covid-19. Nesten 45.000 nordmenn har testet positivt for koronaviruset.

Les også Danmark stenger ned ytterligere i julen

Krisestemning også i Danmark

Sverige stengte tidligere i uken grensen til Danmark, etter at det ble kjent at danskene har registrert den såkalte britiske varianten av koronaviruset, som er opptil 70 prosent mer smittsom enn andre varianter av koronaviruset.

Grensestengningen skaper kaos på Øresundbroen mellom Danmark og Sverige, ifølge den danske avisen Berlingske. De melder om lange bilkøer og gråtende familier.

Grensen mellom Sverige og Danmark er nå i praksis stengt. Bildet viser grensestasjonen ved Øresundbroen mellom København og Malmø. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Danmark har de siste ukene opplevd en kraftig stigning i antallet nye koronasmittede og har vedtatt nedstengning av flere byer gjennom julen. 18. desember ble det satt rekord med 4500 smittede i løpet av en dag. Smittetallene har imidlertid gått noe ned de siste dagene, ifølge Statens Serum Institut. Myndighetene har ikke klart å nå de målene for smittesporing som regjeringen satte for desember, melder Berlingske.

Danskene har registrert 140.000 koronasmittede og minst 1070 har dødd med koronasmitte.

Sverige har 781 nye smittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, ifølge Det europeiske smittevernbyrået. Det tilsvarende tallet for Danmark er 523, mens det i Norge 117.