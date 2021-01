Amerikanske medier: Dårligere forhold mellom Trump og Giuliani

Noen amerikanske medier melder at president Donald Trump skal ha bedt folk i staben om ikke å betale regningene fra advokat og venn Rudy Giuliani.

Rudy Giuliani har vært en av avtroppende president Donald Trumps sterkeste støttespillere. Foto: Matt Slocum / AP /NTB

11 minutter siden

Den tidligere borgermesteren i New York har stått last og brast med Donald Trump de siste månedene. Han tok på seg ansvaret for å føre flere av Trump-kampanjens rettssaker etter valget. Og han var en av talerne på folkemøtet rett bak Det hvite hus – arrangementet som mange mener bidro til å oppildne demonstranter til å innta Kongressen.

Mest kjent for mange i Norge ble han på en pressekonferanse i november. Der gjorde han sitt for å så tvil om valgresultatet.

– Jeg kjenner kriminelle handlinger. Jeg kan lukte dem, sa han.

Fra republikanernes kontor i kongressbygningen snakket han om massiv svindel i forbindelse med valgresultatet. Han ga inntrykk av at valget fortsatt kunne vinnes for Trump.

Rudy Giulianis forsvar av presidenten 19. november huskes av mange. Foto: Jacquelyn Martin / AP/ NTB

CNN og The Washington Post opplyser nå at presidenten er så irritert over å bli stilt for riksrett for annen gang, at han skal ha bedt folk i staben om ikke å betale Giulianis advokatregninger.

To kilder opplyser til The Washington Post at presidenten har satt som krav at han personlig skal godkjenne regningene.

Trump skal også ha blitt fornærmet over at Giuliani krever 20.000 dollar dagen. Advokaten har nektet at denne summen er riktig. Men den engelske avisen The Guardian skriver at det skal finnes skriftlig bevis på at summen stemmer.

Samme avis melder at ansatte i Det hvite hus også har fått beskjed om ikke å sette over noen av Giulianis telefoner til Trump.

Den innerste kretsen skrumper inn

Ifølge samme avis er Trumps innerste krets i Det hvite hus i ferd med å skrumpe inn. Presidenten langer ut mot dem som er igjen. Avisen skriver at Trump er sint på sine allierte for ikke å ha bygget opp et sterke forsvar for ham etter at mobben stormet Kongressen.

Han skal være uvanlig sint på visepresident Mark Pence. Men flere medier skriver også at Trumps forhold til Guiliani slår sprekker. Kildene skal være folk med kunnskap om forholdet dem imellom.

Forventet at Giuliani skal hjelpe Trump med riksrettstiltalen

Ifølge CNN er det fortsatt forventet at Giuliani skal spille en rolle i forsvaret av Trump i forbindelse med riksrettstiltalen. Men det sies at han skal blitt utelatt fra mange samtaler i det siste.

En fremtredende støttespiller for Trump-kampanjen, Jason Miller, rykket torsdag ut på Twitter med en kommentar til påstandene. Han forsøker å avvise at forholdet mellom Trump og Giuliani har surnet. Men han benekter ikke påstandene om at presidenten har nektet medarbeidere å betale advokatens regninger.

«Snakket nylig med president Trump, og han fortalte meg at @RudyGiuliani er en flott fyr og en patriot som viet sine tjenester til landet! Vi elsker alle USAs borgmester!»

Fra denne talerstolen kom Rudy Giuliani forrige onsdag med uttalelser som har vakt oppsikt. Foto: Jacquelyn Martin / AP/NTB

Guiliani risikerer å bli kastet ut av advokatforeningen

Det kan også nevnes at Guiliani nå risikerer å bli kastet ut av advokatforeningen i delstaten New York. Det skyldes hans kamp for presidenten og utsagn han kom med foran demonstrantene før Kongressen ble stormet. Han antydet at man skulle avgjøre hvem som hadde rett om valgresultatet med kamp.

– Let’s have trial by combat, sa han.

«Trial by combat» betyr «juridisk duell» eller «holmgang». I germansk lov ble duell brukt for å løse rettssaker der vitner eller tilståelse ikke forelå. Det ble utkjempet en duell, og vinneren av kampen ble kåret som vinner. Slike juridisk dueller foregikk i Europa i middelalderen. De forsvant ut av bruk i løpet av det 16. århundret. (Kilde: Wikipedia)