En andre riksrettssak mot Trump er historisk. Dette er guiden for hva som skjer videre.

Riksrettssaken mot Trump kan pågå i månedsvis etter at han har forlatt Det hvite hus.

13. jan. 2021 14:34 Sist oppdatert nå nettopp

Siste: Representantenes hus debatterer riksrettssak mot president Donald Trump. Du kan se videobilder fra møtet øverst i denne saken.

Etter at visepresident Mike Pence har gjorde det klart at han ikke ville bidra til å sparke president Donald Trump, er det i praksis avgjort: Donald Trump blir den første amerikanske presidenten i historien som vil få en riksrettssak mot seg to ganger.

Debatten startet klokken 15.20 med at kongressrepresentant Jim McGovern fra Massachusetts sier at «vi debatterer denne historiske saken i det som faktisk er et åsted for en kriminell handling».

– Trump kan komme til å benåde dem som stormet Kongressen, advarte McGovern.

Huset majoritetsleder for demokratene, Steny Hoyer tok deretter til orde for at Trump måtte fjernes fra presidentembetet umiddelbart og at han nektes å stille til valg igjen.

Sikkerheten er styrker i Capitol. Foto: JOSHUA ROBERTS/Reuters/NTB

Republikanerne: – Ingenting vil splitte landet mer

Vi kan vente at republikanerne vil forsøke å stanse riksrettssaken, men uten å forsvare Trump.

Det republikanske kongressmedlemmet Tom Cole kritiserer demokratene for å fremme riksrett som en hastesak uten en skikkelig prosess.

– Ingenting vil splitte landet mer enn en riksrettssak, hevder Cole.

Herfra og ut er det mange juridiske og politiske spørsmål som melder seg.

Vil Trump bli tiltalt?

I skrivende stund er dette ennå ikke formelt avgjort, men det har vært ventet at Representantenes hus, som er den instans som skal ta ut en tiltale, vil presse gjennom en tiltale på rekordtid.

I amerikansk presse synes det å være liten tvil om at det blir flertall i Huset for en tiltale, siden demokratene har flertall i dette kammeret. Selv noen republikanere har åpnet for at de vil stemme for en tiltale mot partifellen Trump.

Fakta Riksrett i USA USAs grunnlov inneholder en bestemmelse om at Kongressen kan avsette en president hvis denne begår enkelte typer alvorlige lovbrudd. Dette kalles «impeachment» – på norsk brukes ordet riksrett. Det er Representantenes hus som tar ut en tiltale. Dette gjøres med simpelt flertall, altså minst én stemmes overvekt. Hvis tiltale blir tatt ut, er det Senatet som dømmer. Senatet blir da for anledningen ledet av landets høyesterettsjustitiarius. Det trengs to tredjedels flertall for å avsette presidenten. Riksrett mot en president har bare vært brukt tre ganger, mot Andrew Johnson i 1868, Bill Clinton i 1998–99 og mot Donald Trump i 2019–20. Alle sakene endte med frifinnelse. Nixon trakk seg som president i 1974, da det ble klart at han ville blitt dømt i riksrett. Vis mer

Speaker Nancy Pelosi går gjennom en ny metalldetektor i Kongressen. Foto: Erin Scott/Reuters/NTB

Hva vil Trump bli tiltalt for?

Trump vil bli tiltalt for «opphissing til opprør» (incitement of insurrection) fordi han den 6. januar oppfordret tilhengerne sine til å marsjere mot Kongressen og «kjempe som i helvete».

I forslaget til en tiltale heter det at «president Trump satte USA og dets myndigheters sikkerhet i stor fare». Det hevdes at «han vil fortsette å utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet, demokratiet og konstitusjonen så lenge han innehar embetet».

Før stormingen av Kongressen hadde Trump gjennom to måneder hevdet at valget ble stjålet fra ham. Ubegrunnede påstander som er blitt avvist av domstolene, delstatene og flertallet i Kongressen.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, skal være fornøyd med at det reises riksrettssak mot Trump. Foto: Kevin Dietsch, Pool UPI/AP/NTB

Hva kommer til å skje nå?

Det er de 100 senatorene som skal dømme i saken, men Senatet skal etter planen ikke samles igjen før 19. januar, dagen før Trumps presidentperiode går ut. Senator Chuck Schumer, demokratenes leder, har bedt om hastig sammenkalling av medlemmene, men trenger republikanernes støtte.

Det slo ned som en liten bombe i USA da The New York Times kunne melde at den republikanske lederen Mitch McConnell har sagt til medarbeidere at han mener Trump har begått lovbrudd som fortjener en tiltale i riksrett.

Det er foreløpig uklart hva dette betyr for tidsskjemaet til en riksrettssak, men det er dårlig nytt for Trumps sjanser til å bli frifunnet.

Det skal være dårlig stemning mellom president Donald Trump og visepresident Mike Pence. Men Pence vil likevel ikke bruke den 25. grunnlovstillegget for å fjerne Trump fra stillingen. Foto: Susan Walsh/AP/NTB

Kan en riksrettssak foregå etter at Trump har gått av?

Riksrett er ment brukt som en instrument for å kontrollere presidenten mens han innehar embetet, ikke for å straffe i etterkant, påpeker jusprofessorer. Men flertallet i Representantenes hus synes å mene at han må stilles til ansvar for det han har gjort, også etter at han har gått av.

Det finnes ingen historisk presedens som kan gi veiledning i saken, og da virker det som om lederne i Senatet selv kan vedta mye av veien videre.

Og i Senatet kommer demokratene til å overta kontrollen. Etter at de to senatorene fra Georgia er tatt i ed, kommer stillingen til å være 50–50. Da tipper visepresident Kamala Harris vektskålen i demokratenes retning og Chuck Schumer blir majoritetsleder i Senatet. Alt taler for at han om nødvendig kommer til å drive prosessen mot Trump videre også etter 20. januar.

Demokraten Chuck Schumer overtar jobben som majoritetsleder i Senatet. Han er tilhenger av riksrettssaken mot Trump. Foto: Mary Altaffer/AP/NTB

Hva er motivasjonen for en riksrettssak?

Kongressmedlemmene er rasende over angrepet på Capitol. Flere av dem følte seg truet på livet. Stormingen av Kongressen er blitt stemplet som innenlands terrorisme. Da må noen stilles til ansvar. Både fordi det oppfattes som riktig, men også for å sette en juridisk presedens og for å avskrekke i fremtiden.

I en riksrettssak kan Trump bli fradømt retten til å inneha fremtidige verv. Mange vil ikke ha ham som kandidat til presidentvervet i 2024.

Mange av kongressmedlemmene følte seg fysisk truet da mobben stormet Capitol. Foto: Julio Cortez/AP/NTB

Hvor lenge kan en riksrettssak pågå?

Demokratene har de siste dagene forsøkt å tvinge Trump til å trekke seg eller å få Pence til å fjerne ham. I den forbindelse har de skapt et inntrykk av at det haster voldsomt å få fjernet Trump, fordi han etter deres mening utgjør en fare for nasjonens sikkerhet.

Men nå ser det ut til at en riksrettssak kan komme til å foregå en god stund etter 20. januar, kanskje i flere måneder.

Joe Biden har signalisert at han ønsker at Senatet skal sette av halvparten av sin tid til å godkjenne hans nøkkelpersonell og behandle viktige saker, slik som håndteringen av pandemien. Den andre halvparten av tiden kan så bli satt av til en riksrettssak.

– Chuck Schumer vil nok gjøre som Biden ønsker, sier Hilde Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole og ekspert på amerikansk politikk.

En riksrettssak kan komme til å pågå i måneder. Foto: Erin Scott/Reuters/NTB

Hvor sannsynlig er det at Trump vil bli dømt?

For en domfellelse kreves det to tredjedels flertall av de møtende senatorene. Dersom alle senatorene er på plass, må 67 av 100 senatorer stemme mot Trump. I så fall må minst 17 republikanske senatorer vende seg mot ham. Det anser mange som lite sannsynlig, selv etter at det ble kjent at republikanernes senatsleder Mitch McConnell mener det er grunnlag for en riksrettssak.

– Det er forskjell på at McConnell er fornøyd med at det blir en riksrettssak, og at han faktisk går inn for domfellelse, påpeker Restad.

Det er usikkert om McConnell vil legge press på sine republikanske medsenatorer for en domfellelse. Og mange republikanske senatorer vil trolig vegre seg for å påkalle seg vreden til Trumps lojale velgere. Folkemeningen kan komme til å endre seg, men foreløpig viser meningsmålinger at Trump fremdeles har stor appell blant mange republikanske velgere.

Bekymringen kan være størst hos senatorene som må forsvare setet sitt allerede høsten 2022. De risikerer å bli utfordret av en Trump-vennlig kandidat under det republikanske partiets nominasjonsprosess.

Donald Trump har gitt signaler om at han mener han ikke er ferdig i politikken. Foto: CARLOS BARRIA/Reuters/NTB

Vil en riksrettssak ødelegge for Trumps sjanser i 2024?

Donald Trump påstår selv at hans politiske karriere ikke er over. Det spekuleres på om han kan bli valgt til president igjen i 2024. Forutsatt selvfølgelig at Trump ikke blir fradømt retten til å stille som kandidat.

– Jeg tror ikke han har noen sjanse til å bli gjenvalgt som president, sier Restad, som også er skeptisk til at Trump engang kan bli det republikanske partiets kandidat. – Det er mange andre som vil bli president, og jeg tror egeninteressen vil føre til at republikanerne blokkerer Trump i 2024.

– Hvordan skal de klare å blokkere Trump?

– De kan signalisere at han ikke er godtatt i partiet og samle seg bak en motkandidat, slik demokratene klarte med Joe Biden i 2020.