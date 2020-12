Senator vil stemme mot at Biden vant valget

De republikanske lederne i Senatet håpet å slippe debatt om alle Trumps udokumenterte påstander om valgfusk. Josh Hawley knuste drømmen.

Josh Hawley er en mulig presidentkandidat i 2024 og kan ønske å markere seg som en trofast støttespiller for Donald Trump. Foto: Greg Nash, AP/NTB

Onsdag sa senatoren fra Missouri at han vil protestere mot valgresultatet. Den 6. januar skal både Senatet og Representantenes hus i USAs kongress godkjenne avstemningen i valgdelegatkollegiet.

Demokratenes Joe Biden vant avstemningen der med 306 stemmer, mens Donald Trump fikk 232. Et flertall av republikanerne i Representantenes hus har varslet at de vil stemme for at Donald Trump vant valget.

I Senatet har ledelsen i Trumps parti advart partifellene sine mot å gjøre det samme. Mitch McConnell, lederen i Senatet, og hans ledergruppe har ikke lyst på en debatt som vil virvle opp mye ondt blod, før en avstemning de uansett taper.

Men om Hawley krever debatt er det ikke mulig å stanse den.

– Det minste Kongressen kan gjøre er å etterforske påstandene om fusk, og innføre tiltak for å sikre ærlige valg. Men Kongressen har ikke handlet, sier Hawley i en uttalelse.

The Washington Post skriver at republikanerne ikke har noen mulighet til å omstøte valget. Til det er demokratene for sterke. Flere republikanske senatorer har også gitt uttrykk for at Trump tapte valget.

Avisen skriver at en åpen debatt i Senatet kan skape problemer for mange republikanere, som må balansere mellom tallenes klare tale og velgere som tror på Trumps påstander om fusk.

Hawley er en mulig presidentkandidat i 2024, og avisen skriver at han kan bruke debatten for å markere seg.