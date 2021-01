Hva hvis Trump hadde vært en kompetent kuppmaker? Dette må Biden gjøre for å sikre folkestyret.

Joe Biden har lovet å holde et internasjonalt toppmøte om tilbakeslag for demokratiet. Det kan bli nyttig for ham.

Demonstranter for Donald Trump og mot Joe Biden stormet onsdag kongressbygningen i Washington. Foto: SHANNON STAPLETON, Reuters/NTB

Kjetil Hanssen Journalist i utenriksredaksjonen

48 minutter siden

– Det er ingen dum tanke å se på valgordningene iblant, sier Sofie Høgestøl. Hun er ekspert på USAs statsforfatning.

I USA øker kravene om å se på valglovene etter årets kaos. Allerede før en mobb brøt seg inn i USAs kongress, lød krav og advarsler. De kom fra redaktører, republikanere og akademikere: