2019: Presidenten i Etiopia, Abiy Ahmed. For sin for innsats for fred og mellomstatlig samarbeid. Særlig for sitt avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea.

2018: Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad. For kampen mot seksualisert vold i krig.

2017: Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN). For arbeidet med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen og banebrytende innsats for å få til et forbud.

2016: President Juan Manuel Santos, Colombia. For iherdig innsats for å få slutt på den lange borgerkrigen som kostet over 220.000 menneskeliv og drev millioner på flukt.

2015: Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog. For avgjørende bidrag for byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia etter sjasminrevolusjonen i 2011.

2014: Indiske Kailash Satyarthi og 17 år gamle Malala Yousafzai fra Pakistan. For kampen mot undertrykkelsen av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse. Yousafzai overlevde et attentat fra Taliban.

2013: Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen. For sitt omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen.

2012: Den europeiske union (EU). For freds- og forsoningsarbeidet i Europa.