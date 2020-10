Ulovlig innvandring til USA: 545 barn er fortsatt skilt fra foreldrene

Tre år etter at amerikansk grensepoliti arresterte foreldrene, er barna ennå ikke gjenforent med dem. Menneskerettighetsorganisasjoner leter etter foreldrene til 545 barn.

For å skremme foreldre fra å ta seg ulovlig inn i USA, ble de skilt fra barna sine. Foto: U.S. Customs and Border Protection's Rio Grande Valley Sector via AP

Nå nettopp

– Nå tar vi barna fra ammende mødre, skrev en amerikansk statsadvokat til sine overordnede i oktober 2017.

– Det hadde jeg ikke trodd før jeg leste loggen, fortsatte han.

Han oppdaget hva som skjedde i et hemmelig forsøksprogram langs grensen. Der ble ulovlige innvandere skilt fra egne barn og satt i fengsel. Barna ble plassert i egne leire.

Over 1000 barn ble skilt fra foreldrene.

The New York Times skrev om forsøksprosjektet tidligere denne måneden. Nå viser det seg at over 500 av barna ennå ikke er gjenforent med foreldrene sine.

Ble stanset av dommer

Dette var et hemmelig pilotprosjekt. Året etter ble det offisiell politikk. For å skremme andre fra å krysse grensen ulovlig skulle innvandrere sendes tilbake snarest mulig.

Som del av pilotprosjektet ble foreldrene sendt ut av landet, mens barna fortsatt satt internert. Utsendingen stanset først da en føderal dommer i California sa at det var ulovlig. Da var to tredjedeler av foreldrene allerede deportert, skriver NBC News.

Mange av barna ble etter hvert gjenforent med foreldrene. Men tre år etter er fortsatt 545 barn i amerikanernes varetekt, uten at noen vet hvor foreldrene er.

Gikk til sak mot regjeringen

Denne uken gikk menneskerettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) til sak mot den amerikanske regjeringen.

– Det er avgjørende at vi kommer til bunns i hvem som var ansvarlig for denne grusomme praksissen, sier Lee Gelernt til NBC.

– Samtidig må vi huske at hundrevis familier fortsatt er splittet.

ACLU er en av organisasjonene en domstol har gitt ansvar for å arbeide med å forene foreldre og barn. Gelernt sier at arbeidet er svært vanskelig.

Barna er nå enten hos slektninger eller i fosterhjem. Noen av foreldrene ACLU og andre organisasjoner har klart å spore opp, sier at de tror at barna har det bedre i USA enn i hjemlandet.

Nulltoleransepolitikken førte til en proteststorm sommeren 2018. Foto: Richard Vogel, AP/NTB

Trump fikk kritikk av egne

I 2018 ble «nulltoleranse» for ulovlig innvandring offisiell politikk. Ulovlige innvandrere som ble arrestert på grensen skulle få hurtigbehandling i rettssystemet og bli sendt ut snarest mulig. De ble sendt i varetekt mens de ventet på å møte i retten. Barna ble satt i egne leire.

Bilder av barn som ble tatt fra foreldrene gikk verden rundt.

I USA blåste det opp en kraftig politisk storm. Også mange av Donald Trumps sterkeste støttespillere tok avstand fra å skille familier på den måten.

Forskjellen fra pilotprosjektet året i forveien var at myndighetene hadde bedre kontroll på hvilke familier som hørte sammen. Da foreldrene ble utvist, fulgte barna med.

Trump la ansvaret på andre

I den kraftige mediestormen forsøkte Trump og justisminister Jeff Seessions å legge ansvaret på andre. Lederen for Department of Homeland Security, Kirstjen Nielsen, ble pekt ut som syndebukk.

The New York Times skrev i begynnelsen av oktober om hemmelige referater som viste at Trump presset henne for at flest mulig skulle sendes ut raskest mulig. Justisminister Sessions sa offentlig at det aldri var meningen å skille foreldre og barn.

Ifølge lekkede dokumenter sa han: «Vi må ta fra dem barna. Om de bryr seg om barna, kommer de ikke hit».