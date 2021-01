Verden USA-valget 2020 Donald Trump var presidentkandidaten som lovet å bli en helt annerledes president. Det løftet holdt han. Konfliktene og skandalene har stått i kø. Men én ting har vært stabilt mens Donald Trump har vært president.

«Dette amerikanske blodbadet stanser nå», fastslo president Donald Trump i innsettelsestalen sin 20. januar 2017. Da tidligere president George W. Bush ble bedt om å kommentere partifellens tale, sa han: «Det var noen rare greier» («that was some weird shit»).

De neste dagene ble rarere. Donald Trump og talspersonene hans insisterte på at ingen presidentinnsettelse hadde trukket et større publikum – selv om bildene viste at dette ikke var sant. Trumps rådgiver Kellyanne Conway gikk inn i historien da hun i et TV-intervju 22. januar sa at Det hvite hus brukte «alternative fakta».