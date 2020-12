Afshin Ismaeli Dødssyke koronapasienter fyller opp sengene på akuttsykehuset. Det er familie overalt. De ber til Gud om hjelp. Hvis pasienter dør, risikerer legene å bli angrepet. Se hvordan koronaen herjer i Irak, et av Midtøstens mest dysfunksjonelle land. Verden 21 dager i Syria og Irak Pasientene dør. Legene blir beskutt. Slik herjer koronaen i et av Midtøstens mest dysfunksjonelle land.

ERBIL I IRAK/OSLO (Aftenposten): «Hvis Gud ikke vil, så blir jeg ikke smittet». I Irak gir mange blaffen i smittevernet.

En kvinne sitter ved sengen til sin syke ektemann og holder ham i hånden. Uten hansker. Mannen ser bevisstløs ut. To pusterør forbinder ham med en respirator.

Bip. Bip. Bip. Vi hører lyden fra maskinene som holder pasientene i live her på intensivavdelingen. Senger med koronasyke står på rekke og rad. Leger og sykepleiere passer på pasientene.

Det er overraskende nok også fullt med pårørende. Aftenpostens reporter skjønner instinktivt at her må han holde avstand. Han har nemlig ingen annen beskyttelse mot viruset enn et munnbind.

En kvinne holder hardt i hånden til sin syke ektemann.