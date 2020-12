En boikott i Midtøsten har en svært uønsket effekt. Den gir fienden 100 millioner dollar i året.

USA prøver nå å forhandle frem en løsning på feiden mellom Qatar og fem arabiske naboland.

Qatar har forsøkt å være venner med alle i regionen. Også Iran. Det liker ikke de arabiske naboene. Her feirer folk nasjonaldagen den 18. desember. Foto: Naseem Zeitoon, REUTERS/NTB

Arabiske land samler seg stadig mer i kampen mot Iran. Det er en kamp de i stor grad har ført sammen med USA og Israel.

Gammel fiendskap er skjøvet til side, og nye allianser er inngått for å ramme prestestyret i Teheran så hardt som mulig.

USA har ledet an i kampen. Først trakk president Donald Trump USA ut av atomavtalen med Iran. Deretter innførte amerikanerne stadig strengere sanksjoner mot Iran.

Anklaget for å støtte terror

Qatar har vært et slags unntak i denne striden. Det lille, energirike landet har prøvd å finne en slags middelvei. Emiratet i Persiabukta er hjemsted for USAs største flybase i regionen. Herfra styres alle luftoperasjoner fra Syria til Afghanistan.

Samtidig har Qatar opprettholdt diplomatiske kanaler med Iran og kontakt med en rekke islamistiske bevegelser.

Landet er også hjemsted for nyhetskanalen Al-Jazeera. Der får arabiske ledere stadig høre hvor elendige de er.

Tamim bin Hamad Al-Thani er emir i Qatar og dermed landets hersker. Her møter han Jared Kushner i Doha. Foto: Qatar News Agency, REUTERS/NTB

For tre og et halvt år siden hadde fem arabiske naboland fått nok. De anklaget Qatar for å være for vennlig innstilt overfor Iran og for å støtte terror. Det benekter emiratet.

Fienden får 100 millioner dollar årlig

Over natten innførte Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Egypt, Bahrain og Jemen en omfattende boikott av Qatar. Den innebar blant annet at borgere ble hentet hjem. Unntaket her var Egypt, som hadde 250.000 borgere som arbeidet i Qatar.

Det innebar også at all transport – luft, vei og sjø – mellom de fire og Qatar ble stanset. Det var en akutt krise for Qatar, som kun har landegrense til Saudi-Arabia.

Fakta Iran Et i hovedsak sjiamuslimsk land med 82 millioner innbyggere. Har styrket sin regionale makt etter at nabolandet Irak ble invadert i 2003. Er aktiv i en rekke konflikter i Midtøsten. Iran er blant annet en sterk støttespiller for Bashar al-Assads regime i Syria. Det støtter Hizbollah-bevegelsen i Libanon og Houthi-opprørerne i Jemen. Det har også sterk innflytelse i Irak. Har et omstridt atomprogram som kritikere mener i realiteten handler om å utvikle atomvåpen. Iran avviser dette. Vis mer

Men det fikk også en svært utilsiktet effekt. Når Qatar ikke lenger kunne bruke luftrommet over sine arabiske naboland, måtte det i stedet fly over Iran.

Og som du husker så var det altså Iran som de fem landene egentlig ville fryse ut.

Konsekvenser er blitt at Qatar har betalt veldig mange millioner dollar i flyavgifter til Iran i løpet av de tre og et halvt årene emiratet har vært boikottet. Ifølge New York Times utgjør det om lag 100 millioner dollar hvert år.

Det er svært viktige penger for regimet i Teheran, som i den samme perioden er møtt med stadig strengere internasjonale sanksjoner, spesielt fra USA.

Flere besøk fra USA

Denne utilsiktede bivirkningen skal være årsaken til at Trumps svigersønn og spesialrådgiver Jared Kushner de siste dagene er reist til Qatar og Saudi-Arabia. USA håper å få partene til å legge feiden til side.

Også USAs utenriksminister Mike Pompeo var nylig i Qatar og flere andre land i regionen. Igjen var uenigheten mellom Qatar og nabolandene på agendaen, ifølge USAs utenriksdepartement.

Qatars utenriksminister bekreftet fredag at det er nye utsikter til å løse den bitre konflikten etter Kushners møte.

Fredsforhandlingene mellom Taliban og regimet i Afghanistan var trolig også tema. Disse foregår i Qatars hovedstad Doha, men de har gått svært tregt. Det ble feiret som en begivenhet da delegatene på onsdag kunngjorde at de etter tre måneders tautrekking nå er enige om prosedyrene for forhandlingene.

De er fortsatt helt uenige om rekkefølgen på den lange rekken av vanskelige temaer.

Nok et arabisk land ut av rekken?

På dagsordenen sto trolig også forholdet til Israel. Trump-regjeringen har de siste månedene vært avgjørende for at tre arabiske land har hoppet av den 50 år lange arabiske boikotten av Israel. De forente arabiske emirater, Bahrain og Sudan har alle opprettet normale forbindelser med Jerusalem.

Før høstens vellykkede forhandlinger med Trump og svigersønnen Jared Kushner som tilretteleggere, var det bare to arabiske land som hadde normale forbindelser med Israel. Det var Egypt og Jordan.

Utenriksministerne fra Bahrain og De forente arabiske emirater signerer avtalen som normaliserer forholdet til Israel utenfor Det hvite hus i Washington. Foto: Tom Brenner, Reuters/NTB

Disse avtalene innebærer en reell endring i Midtøsten. Hensikten med den arabiske boikotten har vært å presse Israel til å forhandle frem en avtale med palestinerne. Først da ville de normalisere sitt forhold til den jødiske staten. Når det ene arabiske landet etter det andre bryter ut av denne rekken, styrker det Israel. Palestinerne svekkes tilsvarende.

Trump har varslet at flere arabiske land vil følge etter, og Qatar er blant dem som trekkes frem som en sannsynlig kandidat.