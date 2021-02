Aktors datter måtte reddes fra stormingen av Kongressen

Demokratene hevder at riksrettssaken mot Trump er viktig for å hindre at en i fremtiden opplever det samme som skjedde 6. januar.

9. feb. 2021 17:58 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres løpende

Datteren til leder for aktoratet, den demokratiske kongressrepresentanten Jamie Raskin, var blant dem som ble reddet da Kongressen ble stormet.

Det fortalte Raskin da han tirsdag kvel avsluttet aktoratets innledning i riksrettssaken mot Donald Trump i Senatet.

Han sa han ville være personlig og fortalte at datteren og svigersønnen besøkte Raskin i Kongressen. Det var enspesiell dag, fordi familien dagen før hadde tatt farvel med sønnen.

Tirsdag kveld dreide debatten i riksrettssaken seg om republikanerne som ønsker å få den avvist, fordi de mener at en avgått president ikke kan stilles for riksrett. Raskin brukte sin personlige historie for å understreke saken mot Trump.

Raskin fortalte at han og hans datter og svigersønn gjemte seg under bordet på kontoret hans. De sendte meldinger fra sine mobiltelefoner, fordi de trodde de skulle dø.

Da de ble reddet, fortalte Raskin at han klemte sin datter og svigersønn og ba om unnskyldning for at de hadde havnet i den situasjonen.

Datteren, som er en 24 år gammel lærer, sa at hun aldri mer ville besøke Capitol Hill.

Historien gjorde et sterkt inntrykk.

Republikanere vil avvise saken

Mandag oversendte Donald Trumps forsvarere et 78 sider langt forsvarsskrift til Senatet. Forsvarerne hevder at det ikke er juridisk grunnlag for å stille Trump for riksrett. Det spørsmålet vil bli avgjort tirsdag kveld. Deretter starter selve riksrettssaken.

«Det er opplagt at presidenten er skyldig, derfor forsøker han å unngå ansvaret for hendelsene 6. januar ved å argumentene for at Senatet ikke har rett til å dømme ham etter at han forlot Det hvite hus». Det skriver aktoratet i et notat.

Tonen i saken er dermed satt. Trumps forsvarere mener at den bare er et politisk teater, og at demokratene utnytter hele saken politisk.

Demokratene mener det er nødvendig å reise sak. Ifølge dem svek Donald Trump sin presidented da han sendte sine tilhengere som en «ladd kanon» mot de folkevalgte i Kongressen 6. januar.

Jamie Raskin, som leder aktoratet mot Trump, sier saken er basert på harde, kalde fakta. Foto: Senate Television / AP / NTB

Må unngå 6. januar i fremtiden

Raskin viste i sin innledning også bilder og videoer av stormingen av Kongressen. Raskin er demokratisk representant i Kongressen.

Bildene og videoene viste voldelige konfrontasjoner mellom politiet og menneskene som stormet bygningen. De viste også skrekkslagne medlemmer av Kongressen. Saken de behandlet for møtet i Kongressen ble avbrutt, var godkjenningen av valget av Joe Biden som president.

Raskin understreket at saken mot Trump baserer seg på harde, kalde fakta alene. Han mente at dersom man fulgte linjen til Trumps advokater, og avviste saken, kunne det som skjedde 6. januar, skje igjen i fremtiden.

Leste høyt fra Trumps meldinger

David Cicilline, en annen av aktorene, leste høyt fra Trumps Twitter-meldinger 6. januar som beviser på at han var direkte ansvarlig for angrepet.

– Dette er det som skjer når en hellig valgskredseier på så uhøytidelig vis blir ranet fra store patrioter som er blitt behandlet urettferdig i så lang tid. Dra hjem i fred. Husk denne dagen for alltid, skrev Trump i tweeten Cicilline omtaler.

– Hver gang jeg leser den, får jeg frysninger langt nedover ryggen. USAs president stilte på opprørernes side. Han feiret saken deres. Han anerkjente saken deres, sa Cicilline.

Kongressbygningen i Washington, D.C. er omgitt av omfattende sikkerhetstiltak.

De dramatiske hendelsene i Kongressen 6. januar er bakgrunnen for riksrettssaken mot Donald Trump. Demokratene mener Trump oppfordret til stormingen av Kongressen og dermed har ansvar for dette. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Stanse Trumps karriere

Trumps forsvarer Bruce Castor Jr. slo fast i sin innledning at riksrettssaken er reist for å hindre at Trump kan stille til valg om fire år.

– Vi er i realiteten her fordi et flertall i Representantenes hus ikke ønsker å møte Donald Trump som en politisk rival i fremtiden, sier Castor.

En dom mot en sittende president ville ha betydd at han måtte gå av. En dom mot Trump kan bety at han mister retten til føderale verv. Det kan Senatet vedta med simpelt flertall. Konkret vil det bety at han ikke kan stille som presidentkandidat i 2024.

Men lite tyder på at det blir så mange utbrytere fra republikansk side at Trump dømmes.

Castor argumenterte videre etter de linjer som var forventet, nemlig at det er i strid med grunnloven å reise riksrettssak mot en avgått president.

Den tidligere stabssjefen til Trump, Mark Meadows, dukket opp i Kongressen. Han fortalte journalister at han ikke var overrasket over innholdet i demokratenes innledningsforedrag.

– Det var som forventet, men det er vanskelig når det de ønsker er en prosess i strid med grunnloven, sa han etter møtet med Trumps forsvarerteam.

Debatt om lovligheten

Før selve riksrettssaken tar til, er det tirsdag kveld en fire timers debatt mellom aktoratet og forsvarerne. Den startet ved 19-tiden.

Temaet er om det er juridisk holdbart å ha en riksrettssak mot en avgått president. Dette spørsmålet er blitt prøvet tidligere, og det var et flertall på 55 i Senatet som mente at Trump kunne stilles for riksrett.

Det kreves bare simpelt flertall i Senatet for å avvise forsvarernes krav. Det har demokratene, fordi det ved stemmelikhet er den sittende visepresident som avgjør.

Det var Representantenes hus som 13. januar med stort flertall vedtok å stille Trump for riksrett.

Det er de 100 senatorene som skal dømme i saken. Demokratene og republikanerne har 50 medlemmer hver. En fellende dom forutsetter at 67 av de 100 senatorene stemmer for.

Kampanje for å få den tidligere presidenten dømt. Foto: Leah Millis / Reuters / NTB

Fra onsdag kl. 18 norsk tid og frem til søndag har partene 16 timer hver til å fremføre sine argumenter i saken. Det er ikke ventet at de vil benytte hele denne tiden.

Trump møter neppe

Trump har nektet å møte og forklare seg. Han oppholder seg på sitt nye hjemsted i Florida. Aktoratet kan gjennom pålegg tvinge ham til å møte, men det vil føre til en lengre rettsprosess om dette. Det er aldri forsøkt tidligere.

Rettssaken kommer trolig til å ta kortere tid enn den forrige. Grunnen til det er at både republikanerne og demokratene ønsker det.

Demokratene har lagt frem en omfattende økonomisk koronapakke som de vil ha vedtatt i Kongressen. Riksrettssaken skygger også for de viktige første 100 dagene i Joe Bidens presidentskap.

President Biden ble nylig spurt om han kommer til å følge riksrettssaken mot sin forgjenger. Han ga overfor CNN klart inntrykk av at han hadde andre ting å gjøre enn å se på TV.