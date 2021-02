Riksrettssaken mot Donald Trump er i gang

For første gang i USAs historie reises det riksrettssak mot en avgått president. Dette blir andre gang Trump stilles for riksrett.

9. feb. 2021 17:58 Sist oppdatert 7 minutter siden

Mandag oversendte Donald Trumps forsvarere et 78 sider langt forsvarsskrift til Senatet. Forsvarerne hevder at det ikke er juridisk grunnlag for å stille Trump for riksrett.

« Det er opplagt at presidenten er skyldig forsøker han å unngå ansvaret for hendelsene den 6. januar ved å argumentene for at Senate ikke har rett til å dømme ham etter at han forlot Det hvite hus,» skriver aktoratet i et notat.

Tonen i saken er dermed satt. Trumps forsvarere mener den bare er et politisk teater og at demokratene utnytter hele saken politisk.

Demokratene mener det er nødvendig å reise sak. Ifølge dem svek Trump sin presidented da han sendte sine tilhengere som en «ladd kanon» mot de folkevalgte i Kongressen 6. januar.

Tirsdag ettermiddag varslet de at de ville legge frem nye bevis i saken om den tidligere presidentens rolle i forbindelse med angrepet på Kongressen, hevder kilder til CNBC.

De dramatiske hendelsene i Kongressen den 6. januar er bakgrunnen for riksrettssaken mot Donald Trump. Demokratene mener Trump oppfordret til dette og dermed har ansvar for dette. Foto: Andrew Harnik / AP

Det var Representantenes hus som 13. januar med stort flertall vedtok å stille Trump for riksrett.

Det er de 100 senatorene som skal dømme i riksrettssaken. Demokratene og republikanerne har 50 medlemmer hver. En fellende dom forutsetter at 67 av de 100 senatorene stemmer for.

En dom mot en sittende president ville betydd at han måtte gå av. En dom mot Trump kan bety at han mister retten til føderale verv. Det kan Senatet vedta med simpelt flertall. Konkret vil det bety at han ikke kan stille opp som presidentkandidat om fire år. Men det er lite som tyder på at det blir så mange utbrytere fra republikansk side at Trump dømmes. Et tidligere forsøk på å avvise saken, førte til at fem republikanske senatorer stemte for riksrett.

Kampanje for å få den tidligere presidenten dømt. Foto: LEAH MILLIS, Reuters/NTB

Debatt om lovligheten

Før selve riksrettssaken tar til, blir det tirsdag kveld en fire timers debatt mellom aktoratet og forsvarerne. Trumps forsvarere vil hevde at det er grunnlovsstridig å stille en avgått president for riksrett. Dette spørsmålet har vært prøvet tidligere og det var et flertall på 55 i Senatet som mente at Trump kunne stilles for riksrett. Det kreves bare simpelt flertall i Senatet for å avvise forsvarernes krav. Det har demokratene, fordi ved stemmelikhet er det den sittende visepresident som avgjør.

Fra onsdag kl. 18 norsk tid og frem til søndag har partene 16 timer hver til å fremføre sine argumenter i saken. Det er ikke ventet at de vil benytte hele denne tiden.

Trump møter neppe

Trump har nektet å møte og forklare seg. Han oppholder seg på sitt nye hjemsted i Florida. Aktoratet kan gjennom pålegg tvinge ham til å møte, men det vil føre til en lengre rettsprosess om dette. Det er aldri forsøkt tidligere.

Denne rettssaken kommer trolig til å ta kortere tid enn den forrige. Grunnen til det er at både republikanerne og demokratene ønsker det.

Demokratene har lagt frem en omfattende økonomisk koronapakke som de vil ha igjennom i Kongressen. Riksrettssaken skygger også for de viktige første 100 dagene i Joe Bidens presidentskap.

President Biden ble nylig spurt om han kommer til å følge riksrettssaken mot sin forgjenger. Han ga overfor CNN klart inntrykk av at han hadde andre ting å gjøre, enn å se på TV.