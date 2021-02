Rapperen er dømt for å ha fornærmet kongefamilien. Nå strømmer tusenvis til gatene for å kreve ham løslatt.

Fredag var det for fjerde kveld på rad uro i Spanias gater etter pågripelsen av rapperen Pablo Hasel.

Pågripelsen av rapperen Pablo Hasel har utløst voldsomme demonstrasjoner over hele Spania. Foto: Emilio Morenatti, AP/NTB

19. feb. 2021 23:23 Sist oppdatert i går 23:56

Hasel ble bedt om å møte i fengsel for å sone sin ni måneder lange fengselsstraff. I stedet lenket han seg fast på innsiden av et universitet sammen med sine støttespillere.

«De må bryte seg inn for å ta meg og fengsle meg», skrev den sterkt venstreorienterte rapperen på Twitter mandag.

Politiet nølte ikke med å følge oppfordringen hans. Tirsdag morgen ble Hasel geleidet ut av politistyrker mens han ropte «de vil aldri stilne oss; død over den fascistiske staten».

Pågripelsen har utløst voldsomme demonstrasjoner over hele Spania. I Barcelona ble store søppelcontainere fredag kveld påtent og brukt til å sperre gatene.

Demonstrantene krever at den venstreorienterte rapperen løslates og at ytringsfriheten i landet bevares.

Hvem er Pablo Hasel og hvordan har han utløst kaos i Spanias gater?

Pablo Hasel ble tirsdag pågrepet på universitetet Lleida i Catalonia. Han er blant annet dømt for å ha fornærmet kongehuset og glorifisere terrorisme. Foto: Lorena Sopena, Reuters/NTB

Majestetsfornærmelse og terrorglorifisering

Den 32-år gamle rapperen, hvis egentlige navn er Pablo Rivadulla Duró, ble nylig dømt til ni måneders fengsel. Han er blant annet dømt for å glorifisere terrorisme og for å fornærme det spanske kongehuset på sosiale medier.

I tillegg har han anklaget politiet for å torturere og drepe demonstranter og migranter.

Gjennom twittermeldinger og sangtekster har Pablo Hasel gått hardt ut mot Spanias kong Felipe VI og hans far Juan Carlos. Han anklager kongehuset for å stå bak en rekke kriminelle handlinger.

Hasel har blant annet kalt Juan Carlos for en mafiaboss. Ekskongen er under etterforskning for å ha gjemt unna penger han fikk for å hjelpe spanske bedrifter.

Rapperen har også uttrykt støtte til Victoria Gómez, et fengslet medlem av den terrorlistede marxistgruppen GRAPO.

Voldelige opptøyer

Hasels utsagn er ikke nok til å få ham fengslet, mener demonstrantene. Siden pågripelsen tirsdag har tusenvis tatt til gatene for å kreve at rapperen løslates. Protestene er varslet å fortsette over helgen, ifølge Reuters.

Demonstrasjonene har ført til voldelige sammenstøt mellom politiet og demonstrantene i flere byer. Blant dem er Madrid, Barcelona, Girona og Grenada.

Videoer viser demonstranter som kaster stein og flasker mot politiet. I tillegg har folk satt fyr på søppelkasser og motorsykler. Torsdag ble butikker i Barcelona ble ødelagt, og vinduene til avisen El Periódico ble knust.

Politiet anklages på sin side for å skyte på demonstrantene med tåregass og gummikuler. Torsdag var rundt 50 mennesker arrestert og over 60 skadet i sammenstøtene, ifølge nyhetsbyrået AFP

Tilhengere av Pablo Hasel demonstrerer mot pågripelsen av rapperen i Madrid 17. februar. Foto: Susana Vera, Reuters/NTB

Én demonstrant har vært ekstra uheldig. Tirsdag mistet en 19 år gammel kvinne det ene øyet under en demonstrasjon i Barcelona. Menneskerettighetsgruppen Irídia hevder skaden ble forårsaket av en gummikule fra politiet.

De regionale helsemyndighetene har bekreftet at kvinnen mistet øyet. De venter på at en rettsmedisinsk ekspert skal avgjøre årsaken.

Ytringsfriheten under press

Fengslingen av Hasel har utløst en voldsom debatt om ytringsfrihetens kår i Spania. Hundrevis av artister har engasjert seg i rapperens sak og undertegnet et opprop til støtte for ytringsfrihet. Filmregissøren Pedro Almodóvar og Oscar-vinneren Javier Bardem er blant dem som står i spissen.

I tillegg har politiet fått sterk kritikk for sin bruk av makt under demonstrasjonene. Protestene har økt spenningene innad i den spanske regjeringen, skriver avisen El Pais. Den styres av en koalisjon mellom Det spanske sosialistiske arbeiderpartiet (PSOE) og partialliansen Unidas Podemos.

PSOE har fordømt de voldelige demonstrasjonene. Unidas Podemos har imidlertid uttrykt støtte til demonstrantene. «Min støtte går til de unge antifascistene som krever rettferdighet og ytringsfrihet i gatene», skrev partiets talsmann på Twitter onsdag.

Som svar på demonstrasjonene har regjeringen lovet å endre lovverket, slik at man ikke kan dømmes til fengsel for saker som omhandler ytringsfrihet.

Justisdepartementet har foreløpig ikke gitt noen flere detaljer om reformen. Det finnes heller ingen dato for når et utkast skal legges frem.