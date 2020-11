Britiske medier: Johnsons topprådgiver slutter

Dominic Cummings, statsminister Boris Johnsons fremste politiske rådgiver, slutter før nyåret, ifølge Sky News og BBC.

Statsminister Boris Johnsons topprådgiver Dominic Cummings slutter før jul, ifølge flere britiske medier. Johnsons kommunikasjonssjef sluttet tidligere denne uka. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

NTB

En høytstående kilde ved statsministerens kontor sier ifølge BBC at Cummings vil «være ute av regjeringen» innen jul. Sky News skal ha fått lignende opplysninger.

Johnsons kommunikasjonssjef Lee Cain sluttet tidligere denne uka, og takket samtidig nei til jobben som stabssjef. Ifølge BBC skal flere i Johnsons nærmeste krets ha reagert med sinne over at Cain fikk tilbudet.

Cain og Cummings jobbet sammen for brexit-siden i valgkampen før folkeavstemningen i 2016, og nyheten om Cains avgang førte til spekulasjoner om at også Cummings ville tre av.

Til BBC sier Cummings at rykter om at han vil gå av er «oppspinn». Han legger imidlertid til at han ikke har endret standpunkt siden han i et blogginnlegg i januar skrev at han håpte å være «stort sett overflødig» innen 2020 er omme.

Cummings hadde stor innflytelse over Johnsons strategi under valgkampen i 2019, da slagordet «få brexit gjort» ga det sterkeste konservative flertallet i Underhuset siden 1987.

Flere ba rådgiveren om å gå av i mai, da det ble kjent at han i mars hadde brutt med koronarestriksjonene. Også en rekke konservative parlamentsmedlemmer kritiserte Cummings og krevde at han måtte gå.