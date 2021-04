Medier får forbud mot å omtale konflikten i Jordans kongehus

Medier i Jordan har fått forbud mot å omtale konflikten mellom kong Abdullah og halvbroren Hamzah.

Da kong Abdullah (bildet) tok over tronen i 1999, utnevnte han halvbroren Hamzah til kronprins i tråd med sin døende fars ønske. Fem år senere utnevnte han i stedet sønnen Hussein, som nå er 26 år gammel, til tronarving. Foto: AP / NTB

– Forbudet mot publisering gjelder alle audiovisuelle medier og sosiale medier, samt publisering av bilder og videoklipp knyttet til temaet, het det tirsdag i en kunngjøring fra riksadvokaten i landet.

Kongens 41 år gamle halvbror anklages for å ha konspirert for å «destabilisere kongedømmets sikkerhet» og er satt i husarrest. Minst 16 andre er pågrepet, anklaget for å ha deltatt i et «ondsinnet komplott».

Blant de pågrepne er tidligere hoffsjef Bassem Awadallah og kongens utsending til Saudi-Arabia, Sherif Hassan bin Zaid.

Korrupsjon og vanstyre

I et opptak kringkastet av BBC anklaget Hamzah i helgen Jordans ledere for korrupsjon, vanstyre og trakassering og avviste at han hadde deltatt i noen konspirasjon.

Mandag gjorde han det også klart at han ville trosse ordren om husarrest, men noen timer senere sverget han angivelig lojalitet til kong Abdullah. Det skal ha skjedd etter mekling i regi av kongens onkel, prins Hassan.

Fakta Fakta om Jordans prins Hamzah * Eldste sønn av Jordans avdøde kong Hussein og hans fjerde kone, amerikanskfødte dronning Noor. * Født 29. mars 1980. * Utnevnt til kronprins i 1999 da faren døde og hans 18 år eldre halvbror Abdullah overtok tronen. * Mistet tittelen i 2004. Fem år senere utnevnte kong Abdullah i stedet sin eldste sønn Hussein til kronprins. * Populær i Jordan, delvis på grunn av likheten til sin far. Har nære bånd til stammeledere. * Er utdannet flyger, har tjenestegjort i det jordanske forsvaret og gått på den britiske hærens krigsskole i Sandhurst, samt Harvard-universitetet i USA. * Har fem døtre og én sønn og er gift med canadiskfødte prinsesse Basmah Bani Ahmad. * Sitter i husarrest i sitt palass i Amman etter å ha blitt anklaget av regjeringen for å ha deltatt i et «ondsinnet komplott» med utenlandske aktører for å undergrave kongerikets sikkerhet. * Nekter for å være del av en konspirasjon, men har kritisert myndighetene for blant annet korrupsjon og vanstyre. (Kilder: AFP, BBC, AP, Wikipedia) Vis mer

– Jeg skal være tro mot arven fra mine forfedre, følge deres vei og være lojal mot budskapet og hans majestet. Jeg vil alltid stå klar til å hjelpe og støtte kongen og kronprinsen, het det i et brev som ble sitert av palasset.

Prins Hamzah (til høyre) anklaget i helgen Jordans ledere for korrupsjon, vanstyre og trakassering, men sverget mandag likevel lojalitet til kong Abdullah. Her er han sammen med halvbroren, prins Hashem. Foto: AP / NTB

Ønske på dødsleiet

Prins Hamzah er den eldste sønnen til avdøde kong Husseins fjerde og siste kone, amerikanskfødte dronning Noor.

Abdullah var kong Husseins førstefødte sønn, som han fikk med sin andre kone, britiskfødte prinsesse Muna som han skilte seg fra i 1971.

Da kong Abdullah tok over tronen i 1999, utnevnte han Hamzah til kronprins i tråd med sin døende fars ønske. Fem år senere utnevnte kong Abdullah i stedet sin sønn Hussein, som nå er 26 år gammel, til sin tronarving.