Ingen stol for EU-presidenten da hun besøkte Tyrkia

EU-kommisjonens president ble stående rådvill da hun besøkte Tyrkias president Recep Erdogan. Det var bare satt frem en stol til den mannlige gjesten.

Ursula von der Leyen fikk ikke stol av Erdogan

7. apr. 2021 17:11 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag var EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på besøk i Ankara. Hun kom til presidentpalasset sammen med Charles Michel. Han er president i Det europeiske råd.

Tyrkias president Ercep Erdogan tok imot dem på trappen utenfor palasset. Han håndhilste på Michel. Da turen kom til von der Leyen bukket han forsiktig, med hånden mot brystet. EU-kommisjonens første kvinnelige president var nok forberedt på at det ikke ville bli noe hjertelig håndtrykk. Erdogan markerer seg stadig sterkere som ortodoks muslim.

Tre personer, to stoler, slikt blir det konflikt av. Foto: Presidentens pressekontor/Reuters/NTB

Det pinlige øyeblikket oppsto etter at Erdogan hadde vist vei gjennom palassets korridorer. Alle tre skulle sette seg for fotografene.

Der sto det bare to stoler. Og ingen av dem var for den kvinnelige gjesten. Videobildene viser at EU-presidenten blir stående rådvill. Man kan høre henne si «ehm». Til slutt finner hun en plass i sofaen et stykke til siden for de to mennene.

President Recep Erdogan ville ikke håndhilse på sin europeiske kollega. Foto: Presidentens pressekontor/Reuters/NTB

Den spanske representanten i Europaparlamentet Iratxe García Pérez så en sammenheng mellom at Tyrkia trekkes seg fra Istanbulkonvensjonen om vold mot kvinner, og Erdogans oppførsel:

Irritert EU-president

Erdogan har vendt seg mer i retning EU etter maktskiftet i USA. President Joe Biden signaliserer at han ikke deler forgjengerens holdning til den stadig mer autoritære tyrkiske presidenten.

Ifølge nyhetsbyrået AP likte Erdogan at Donald Trump ikke belærte ham om menneskerettigheter.

Onsdag sa von der Leyens talsmann til The Guardian at hun hadde reagert ved å fokusere på likestilling da hun fikk ordet.

Til The Washington Post sier talsmannen Eric Mamaer at det er tyrkiske diplomater som må ta skylden for den manglende stolen.

Han gjorde det også klart at von der Leyen opplevde hendelsen som en fornærmelse.

– Presidenten forventer at institusjonen hun representerer behandles slik protokollene foreskriver. Derfor har hun bedt folkene rundt seg om å unngå at noe slikt ikke skjer i fremtiden, sier talsmannen.

Det er verdt å merke seg at von der Leyens talsmann ikke ville kommentere Charles Michels rolle i det lille skuespillet. Alle slike spørsmål sendes videre til Michels talsmann. Hverken The Guardian eller The Washington Post fikk svar på sine spørsmål.