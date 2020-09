Russlands utenriksminister med bredside mot Vesten i Navalnyj-saken

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tar kraftig til motmæle i Navalnyj-saken. Han beskylder Vesten for å legge frem grunnløse påstander.

NTB-AP

Lavrov tar sterkt avstand fra alle påstander om at russiske myndigheter skal ha forgiftet regimekritikeren Aleksej Navalnyj eller hatt noe med denne saken å gjøre.

På en pressekonferanse i Moskva torsdag sa Lavrov at Tyskland, USA og andre vestlige land som ber Russland om å granske saken, samtidig forventer at den russiske regjeringen skal påta seg skylden for noe den ikke har vært delaktig i.

Over loven

– Hvis denne logikken skal vinne frem, betyr det at disse landene setter seg selv hevet om lovens bokstav, over alle andre, sa utenriksministeren.

Navalnyj ble fløyet til Tyskland for legehjelp to dager etter at han ble dårlig 20. august under en innenriksflyvning i Russland. Tyske eksperter har konkludert med at regimekritikeren ble forgiftet med et stoff som ble utviklet i Sovjetunionen under den kalde krigen.

Dette utløste krav i Berlin om at russiske myndigheter måtte granske saken. Den russiske regjeringen har gjentatte ganger mast på tyskerne om å få innsyn i materialet som angivelig beviser russisk deltagelse, men det tyske forsvarsdepartementet sier at resultater og dokumentasjon er overlevert Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), som holder til i Haag.

– Vi vet ingenting

President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov gjentok torsdag at russiske myndigheter ikke er orientert om at Tyskland har levert fra seg noe som helst, men at de gjerne vil bli informert for «å bistå i saken».

Peskov sier at russerne har gjennomført en foreløpig gransking, men at de trenger ugjendrivelig bevis på forgiftning for å kunne gjøre en grundig og endelig etterforskning av saken.

– Vi har lenge lurt på hvilke problemer det er som gjør at tyskerne ikke kan dele dette med oss, sa Peskov.

