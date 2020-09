Dommer blokkerer Trump-regjeringens endringer for postvesenet

En føderal dommer blokkerer Trump-regjeringens kontroversielle endringer for postvesenet. Endringene har sinket postleveringen landet rundt før høstens valg.

En føderal dommer har blokkert Trump-regjeringens endringer i hvordan det amerikanske postvesenet opererer. Paul Sancya / AP / NTB

NTB-AP

10 minutter siden

Dommeren kaller endringene et "politisk motivert angrep på effektiviteten til postvesenet", og etterlever et midlertidig påbud 14 delstater, som har rettet søksmål mot Trump-administrasjonen og det føderale postvesenet, har bedt om.

Statene ønsker å avskaffe en ny ordning i postvesenet, som har gjort at biler har forlatt postkontorer på oppsatt tid, uavhengig av om det er mer post som må lasses eller ei. De ønsker også å tvinge postvesenet til å behandle valgrelatert post som A-post.

Dommeren viste til at Trump gjentatte ganger har angrepet stemmegiving via post, som ifølge ham fører til utpreget valgfusk.

Som følge av koronapandemien er det ventet at rekordmange amerikanere vil stemme via post i november. Statene har uttrykt bekymring for at forsinkelser kan føre til at velgere ikke får valgkort eller registreringspapirer tidsnok.

