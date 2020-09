12-åringen var på handletur med storebror. Så ble hun jaget og overfalt av opprørspolitiet.

Søndag skulle hongkongkineserne ha gått til valgurnene. I stedet ble nesten 300 demonstranter arrestert ute i gatene.

I en folksom gate blir en liten jente med munnbind stoppet av politimenn iført hjelm, batong og beskyttelsesskjold. Hun blir redd og begynner å løpe, men politiet innhenter henne raskt.

På brutalt vis blir 12-åringen kroppstaklet og lagt i bakken av en politimann, mens flere tjenestemenn stimler rundt de to som kaver på bakken. Flere sinte forbipasserende må tilsynelatende holdes tilbake mens de ser scenen som utspiller seg foran dem.

Videobildene har spredt seg raskt på sosiale medier og har skapt sterke reaksjoner i Hongkong.

Ifølge jentas mor var 12-åringen og broren hennes ute for å kjøpe maleutstyr til et kunstprosjekt da opprørspoliti begynte å stoppe folk på gaten de var i.

Tusenvis ute i gatene

Søndag skulle hongkongerne ha stimlet til valglokalene for å stemme på representanter til den lokale lovgivende forsamlingen, kjent som LegCo. Men valget er blitt utsatt. I stedet for å stemme, trakk hundrevis av mennesker til gatene for å protestere.

Det var den største demonstrasjonen i Hongkong siden den omstridte sikkerhetsloven ble innført 1. juli i år. Loven var ment å stagge de store demonstrasjonene som i stor grad har preget byen siden mai 2019.

Den nye loven gjør det straffbart å utfordre myndighetene, og har i stor grad satt en stopper for demonstrasjonene. Men i helgen smalt det altså igjen.

Vincent Yu/AP/NTB scanpix Minst 289 demonstranter skal ha blitt arrestert. Rundt 270 av dem for å ha deltatt i ikke-lovlige ansamlinger, ifølge politiet. Byregjeringen utsatte valget. Da tok tusenvis av hongkongerne til gatene for å vise sin misnøye.

Fakta Ny sikkerhetslov i Hongkong Innført 1. juli 2020

Forbyr separatistvirksomhet, terrorisme og forsøk på å bryte med Kina.

Svært streng straff ved overtredelser, inkludert livstidsstraff.

Hærverk på statlig eiendom, offentlig transport, kjøretøyer og annet utstyr omfattes av terrorismebegrepet.

Det er ulovlig å alliere seg med «utenlandske krefter».

Ikke bare enkeltpersoner, men også bedrifter og organisasjoner kan straffes. Selskaper som handler i strid med reglene, kan stenges.

Kinesiske myndigheter oppretter et eget nasjonalt sikkerhetsbyrå i Hongkong. Det skal sørge for at loven overholdes.

Kina kan under loven gripe inn under kriser eller i «komplekse» saker som omhandler nasjonal sikkerhet. Det åpnes også opp for at tiltalte i «viktige saker» kan stilles for retten i Fastlands-Kina.

Så langt skal rundt 25 personer være arrestert for brudd på sikkerhetsloven, men kun én skal være siktet. Vis mer

– En kalkulert politisk avgjørelse

En ny smitteoppblomstring i byen var årsaken til at valget ble utsatt med et år, sa Hongkongs leder, Carrie Lam, da hun kunngjorde den kontroversielle avgjørelsen i juli.

Men byens demokratiforkjempere ser på utsettelsen som en klar kalkulert politisk handling. Opposisjonspolitikeren Ted Hui mener at regjeringen er mer redd for å tape valget enn for virusutbruddet, skriver NTB.

Sikkerhetsloven gir vide fullmakter

Kaos, pepperspray og massearrestasjoner var det som møtte demonstrantene søndag.

Rundt omkring i byen ble store grupper mennesker stoppet og ransaket av opprørspoliti – en rett politiet nå har som følge av vide fullmakter under den nye sikkerhetsloven.

Minst 289 personer skal ha blitt arrestert – flere ved bruk av svært hardhendte metoder om man skal tro utallige videobilder som har sirkulert i etterkant av helgen.

Tyrone Siu/Reuters/NTB scanpix Pepperspray ble brukt mot demonstrantene søndag.

Ny hverdag for hongkongkineserne

Mye har gått fra vondt til verre for innbyggerne i Hongkong den siste tiden.

Befolkningens rettigheter på det delvis uavhengige territoriet blir sakte, men sikkert vannet ut under økt kinesisk kontroll, ifølge flere FN-organer.

Den nye sikkerhetsloven har gitt kinesiske myndighetene brede fullmakter. Loven forbyr det Beijing stempler som separatistvirksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter.

De to siste månedene har det ført til at avisredaksjoner er blitt ransaket, regimekritiske akademikere har fått sparken og bøker skrevet av demokratiforkjempere blir fjernet fra bibliotekhyllene.

Slagord som støtter byens uavhengighet kan nå føre til arrest, mens enkelte demokratiforkjempere har flyktet landet. Flere er allerede arrestert.

Fakta Hongkong Den tidligere britiske kolonien Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina. Byen har omtrent 7,4 millioner innbyggere.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

Det skal innebære at Hongkong har sitt eget rettsvesen og en egen folkevalgt forsamling, større presse- og ytringsfrihet og en mer liberal markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta.

Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikken og har vetorett når det gjelder endringer i det politiske systemet.

En ny sikkerhetslov som ble innført 1. juli har fått flere eksperter til å sette spørsmålstegn ved om avtalen fra 1997 lenger blir overholdt. Kilde: NTB Vis mer

Tyrone Siu/Reuters/NTB scanpix Flere av demonstrantene hadde med seg bannere og plakater med svært kritiske budskap mot det som skjer i Hongkong. Det kan de potensielt bli arrestert for under den nye sikkerhetsloven.

Vestlig fordømmelse

Sikkerhetsloven blir sett på som den hittil groveste krenkelsen av «ett land – to systemer»-avtalen som ble inngått mellom Kina og Storbritannia i 1997, om overføringen av Hongkong til Kina.

Ifølge avtalen skal lokalregjeringen i Hongkong ha full kontroll på lovene som innføres, og få beholde sitt politiske system med fulle friheter frem til 2047.

Den nye loven er blitt møtt med fordømmelse fra internasjonalt hold, i hovedsak fra vestlige land. Canada, Australia, Storbritannia, USA og Frankrike har blant annet trukket sine utleveringsavtaler med Hongkong.

EU har også innført enkelte eksportrestriksjoner, mens USA har sagt de vil fjerne byens spesielle handelsstatus som et mottiltak.

Tyrone Siu/Reuters/NTB scanpix Politiet har forsvart maktbruken mot den 12-årige skolejenta.

Krever en offentlige unnskyldning fra politiet

I kjølvannet av hendelsen med 12-åringen, har politiet i Hongkong svart på kritikken ved å hevde at jenta ble pågrepet fordi hun løp fra politimennene på «en mistenkelig måte». Hun ble også anholdt ved hjelp av minimalt bruk av makt, heter det videre i en uttalelse.

Jenta skal ha sluppet fra hendelsen med noen blåmerker, ifølge CNN. Hun og broren skal også ha blitt ilagt bot for å bryte byens koronarestriksjoner, som forbyr samlinger på mer enn to personer.

Nå krever en underskriftskampanje en offentlige unnskyldning fra politiet og at hendelsen blir etterforsket.

På kun få timer skal den ha fått mer enn 10.000 underskrifter, skriver New York Times.

