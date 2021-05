På ti dager har smittetallet tredoblet seg. Nå omtaler leger landet som «mini-India».

Nepal ligger inneklemt mellom to stormakter. Men bare én av dem kan hjelpe.

Nepal skulle få én million vaksinedoser donert fra landets storebror i sør. I India ligger nemlig verdens største vaksineprodusent, The Serum Institute, som lager Astra Zenecas vaksine.

Men det var før India sprengte alle sine koronarekorder. Torsdag var 380.000 registrert smittet det siste døgnet. Det er det høyeste tallet for noe land gjennom pandemien.

Situasjonen i landet er desperat. Myndighetene har satt i gang et enormt vaksinasjonsprogram for å slå ned på den kraftige bølgen. Da kan de ikke dele ut vaksinedoser til nabolandene.

Leger advarer nå om at Nepal står foran en lignende smittebølge som har rammet nabolandet. Noen sier landet er på vei til å bli et «mini-India». Sykehussenger og oksygentilførsel er allerede mangelvare i distriktene på grensen.

Det lille fjellandet i Himalaya kan ikke lenger be India om hjelp. Nå er Nepal avhengig av at en annen mektig nabo kommer dem til unnsetning.

Fra 152 til 5657 smittetilfeller

I løpet av april har antallet daglige smittetilfeller økt fra 152 til 5657. Bare de siste ti dagene har tallet tredoblet seg.

Personell fra den nepalske hæren hyller ofre for covid-19 før de skal kremeres. I løpet av april har antallet smittetilfeller økt dramatisk. Foto: Niranjan Shrestha, AP/NTB

Frykter smitte fra India

Torsdag gikk hovedstaden i Nepal, Katmandu, inn i en to ukers nedstenging. Det samme gjorde flere av landets store byer og landsbyer.

Myndighetenes store frykt er den 1800 kilometer lange grensen landet deler med India. Ettersom helsevesenet i India har brutt ned, har titusenvis av nepalske arbeidsinnvandrere måtte forlate landet.

På vei inn til Nepal skal de i utgangspunktet teste seg for koronaviruset. I tillegg må de i karantene. Men i praksis er det mange som slipper uoppdaget gjennom grensen, skriver nyhetsbyrået AP. Deretter reiser de rett til landsbyene sine.

Torsdag ventet folk på å reise tilbake til landsbyene sine, etter myndighetene innførte strenge tiltak i hovedstaden Katmandu i Nepal. Foto: Navesh Chitrakar, Reuters/NTB

Ekspertenes frykt er at tusenvis av mennesker ankommer landet med de mer smittsomme virusvariantene fra India. De sier både den britiske varianten og den nye, indiske varianten nå er påvist i Nepal.

– Viruset muterer svært fort. Det som begynte i India har nå kommet til Nepal, sier Rabindra Pandey, en offentlig helseekspert, til nyhetsbyrået Reuters.

– Barn og unge i en kritisk tilstand

Ved flere sykehus i landet forteller leger om sprengt kapasitet og situasjoner helt ute av kontroll.

– Situasjonen er skremmende, sier Prakash Thapa til Reuters.

Han er lege ved et sykehus i Nepalgunj. Byen ligger ved den sørvestlige grensen til India. Thapa forteller at sykehuset er overfylt av mennesker som trenger intensivbehandling.

– Denne gangen blir til og med barn og unge mennesker brakt inn i en kritisk tilstand. Pasienter sover på gulvet og i korridorene, sier han.

Landets helseminister, Hridayesh Tripathi, har advart om at den nye smittebølgen er mer smittsom og mer dødelig. Til avisen Nepali Times sier han at landets helsesystem «ikke kan håndtere pandemien.»

En helsearbeider ved et sykehus i Katmandu. Flere sykehus i Nepal melder om mangel på både sykehussenger, oksygen og helsepersonell. Foto: Navesh Chitrakar, Reuters/NTB

Flere hundre ekspedisjoner til Mount Everest

Nepalske myndigheter har fått kritikk for måten de har håndtert krisen på. Grensen til India har vært åpen gjennom hele pandemien, med unntak av en liten periode i fjor. Kritikere mener også smittesporingen og karantenesystemet har vært ineffektivt.

Søndag sa utenriksminister Pradeep Gyawali at det ikke var nødvendig med en nasjonal nedstenging. Den samme dagen bikket landet 300.000 smittetilfeller totalt. I tillegg døde 28 personer med covid-19.

Samtidig som smitten har økt, har myndighetene utstedt 408 tillatelser til å bestige Mount Everest. Én av dem gikk til den norske fjellklatreren Erlend Næss. På vei opp til verdens høyeste fjell fikk han korona og havnet på isolat i Katmandu.

Myndighetene i Nepal nekter imidlertid for at det har vært tilfeller av covid-19 på Everest. Ekspedisjonene er blant landets viktigste inntektskilder fra turistnæringen.

En kvinne sørger over et familiemedlem som har mistet livet til koronaviruset. Den siste måneden har antallet daglige koronarelaterte dødsfall økt kraftig. Foto: Navesh Chitrakar, Reuters/NTB

Kina fyller Indias tomrom

Myndighetene i Nepal får også kritikk for ikke å ha skaffet landet flere vaksinedoser fra India eller andre steder. Kun 7 prosent av landets befolkning har fått vaksine.

Vaksinekampanjen startet i januar. Planen var da å sette én million doser av Astra Zeneca-vaksinen, donert fra India. Donasjonen er nå avbrutt. India trenger vaksinedosene selv.

I tillegg til donasjonen, hadde Nepal selv betalt for ytterligere én million doser fra India. Den har landet ventet på siden mars.

Dermed har Nepal måttet vende seg til sin nordlige nabo. Kina har nå donert 800.000 vaksinedoser til det lille nabolandet. I tillegg har Beijing tilbudt å sende både medisinsk utstyr og assistanse, skriver Financial Times.

En nepalsk dame får oksygentilførsel mens hun venter på resultatet fra sin koronatest. Nå tilbyr Kina å sende både vaksiner og medisinsk utstyr til landet. Foto: Niranjan Shrestha, AP/NTB

Nepal er heller ikke det eneste landet i regionen som nå mottar støtte fra Kina. Også Bangladesh og Pakistan har bedt stormakten om bistand med vaksiner. Begge landene kjemper mot en økning i antall smittetilfeller.

Allerede torsdag var to millioner vaksinedoser ventet å ankomme Pakistan fra Kina.

Analytikere mener kaoset i India og nabolandene gir Kina et forsprang i maktkampen i regionen. De to stormaktene har lenge kjempet om innflytelse. Kampen er blitt ytterligere intensivert under pandemien.

– Nå er India på defensiven, mens Kina presser hardere på og gjør det beste ut av Indias nasjonale problemer, sier Constantino Xavier, stipendiat ved en tenketank i New Delhi.

Også Russland er på offensiven for å bistå landene som omringer India, skriver nyhetsbyrået AP. Både Nepal og Bangladesh forhandler nå med russiske myndigheter om forsyninger av russiske vaksiner.