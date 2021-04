Putin holdt sin årlige tale til folket. Samtidig ble motstemmer arrestert.

MOSKVA (Aftenposten): Den russiske presidenten kom med en bønn til egen befolkning under den årlige talen.

Vladimir Putin snakket både om innenrikstemaer og utenrikspolitikk i dagens tale. Foto: Mikhail Metzel, AP/NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

21. apr. 2021 10:24 Sist oppdatert nå nettopp

Vladimir Putin holdt onsdag sin tradisjonsrike årlige tale til folket. Også denne hendelsen var preget av koronaviruset. Mens talen vanligvis samler omtrent 1000 mennesker, var det i år langt færre. Det var også krav om flere negative koronatester for å få delta. Likevel: Det var langt mellom munnbindene i salen.

Putin selv startet talen med en hostekule, men han skal ha gjennomgått hele vaksineringen mot koronaviruset.

Patriark Kirill var blant tilhørerne til Putins tale i en sal der det var langt mellom munnbindene. Foto: Mikhail Metzel, AP/NTB

Ber om vaksinering

Putin brukte nesten hele talen på innenrikspolitikk. Første tema var koronapandemien.

Russland er hardt rammet av pandemien, men har fra høsten av valgt en annerledes strategi: Holde mest mulig åpent og satse på vaksiner. Nå er tre vaksiner godkjent. Prisen har likevel vært høy.

Russland har offisielt 110.000 koronadødsfall. Men siden pandemien brøt ut, har over 400.000 flere dødd enn i et normalår.

Begravelsespersonell i fullt smittevern begraver en person som trolig døde av koronaviruset i Omsk i Russland i november. Foto: Alexey Malgavko, Reuters/NTB

Putin brukte dagens tale til å takke landets helsepersonell. Russland har på rekordtid godkjent tre vaksiner mot koronaviruset. Presidenten understreket at den eneste veien ut av pandemien er vaksiner.

– Jeg henvender meg til alle innbyggere i Russland: Ta vaksinen, sa Putin.

Til nå er bare 8 millioner av Russlands 144 millioner innbyggere vaksinert. De fleste steder skorter det ikke på mengde vaksine. I hovedstaden kan man stikke innom et kjøpesenter, ta vaksinen - og få med en is på kjøpet. Problemet er vaksineskepsis. I en undersøkelse fra Levada-senteret sa 30 prosent at de ville ta Sputnik V-vaksinen.

Likevel sa presidenten at Russland satser på flokkimmunitet i løpet av høsten.

Fakta Presidentens tale Vanligvis er rundt 1000 mennesker invitert, men i år er hendelsen kraftig nedskalert på grunn av koronapandemien. 453 journalister fulgte talen fra saken. I fjor var det 885. Putin har holdt 17 slike taler siden 2000. Dmitrij Medvedev (president 2008-2012) har holdt 4. Den lengste talen var i 2018, 1 timer og 55 minutter. Den korteste talen ble holdt i 2004, 47 minutter. Rekorden for flest applauser fra salen, ble satt i 2018. Da brøt salen ut i applaus 80 ganger. Kilde: Kommersant Vis mer

Nye penger

Presidenten snakket også om helse, økonomi og fattigdom. Han vil øke landets levealder til 78 år.

Russisk økonomi krympet med 3 prosent i koronaåret 2020. Andre land har fått merke ringvirkningene av pandemien mye hardere. Samtidig sliter den russiske økonomien. Realinntektene har falt i fem av de siste sju årene, og fattigdommen har økt med en femtedel. Landets BNP pr. innbygger er 30 prosent lavere enn i 2013.

Et tilbakevendende tema i russisk politikk er demografi. Putin brukte talen til å vise frem tiltak og økonomisk hjelp til barnefamilier, enslige forsørgere og gravide.

Gjennom hele talen kom Putin med løfter om nye penger til forskjellige gode formål.

Han var også innom klima og miljø. Et forslag er å holde industribedrifter direkte ansvarlig for forurensning og utslipp. Russland har hatt flere stygge tilfeller av industriforurensning.

Utenrikspolitikk

Det var knyttet spenning til hvordan den russiske presidenten ville ordlegge seg om utenrikspolitikk. Han hadde snakket i over én time før han kom dit.

Da gikk turen til Hviterussland. Der har det pågått store demonstrasjoner mot president Aleksandr Lukasjenko siden august i fjor. Russland har støttet Lukasjenko. Putin hevdet i talen at Vesten ikke ser realitetene i Hviterussland.

Generelt er forholdet mellom Russland og Vesten mer spent enn på lenge:

Hetest er det i Ukraina. Der står det 100.000 russiske soldater på grensen. Sammenstøt mellom ukrainske styrker og prorussiske separatister har blusset opp i Øst-Ukraina. Eksperter er nå bekymret for at en ny storkrig er i emning.

Det er kun dager siden USA innførte nye sanksjoner mot Russland for innblanding i det amerikanske valget.

Tsjekkia utviste i helgen 18 russiske diplomater. De anklages for å være hemmelige agenter som var involvert i to eksplosjoner på et ammunisjonslager i 2014. Russland svarte med å utvise 20 tsjekkiske diplomater

– Vi ønsker ikke å brenne broer, sa Putin:

– Men hvis noen behandler gode intensjoner som en svakhet, bør de vite at Russlands reaksjon vil være rask og hard. Alle som truer våre grunnleggende sikkerhetsinteresser, vil angre på det som de ikke har angret på noe.

Presset opposisjon

Samtidig som Putin talte til folket, er den russiske opposisjonen mer presset enn på lenge. Lederen, Aleksej Navalnyj, skal sveve mellom liv og død. Han er fraktet til et sykehus selv om han egentlig sitter i fengsel.

Russiske myndigheter har nå lansert et nytt tiltak. De ønsker at Navalnyjs organisasjon skal settes på en liste over terroristgrupper.

Før talen ble opposisjonspolitiker Ljobov Sobol arrestert. Det samme ble Navalnyjs talsperson, Kira Jarmysj. Observatørgruppen OVD-Info melder at det har vært razziaer i to kontorer som tilhører Navalnyjs bevegelse. Minst fem medarbeidere av den fengslede opposisjonspolitikeren skal ha blitt anholdt, melder NTB.

Navalnyjs medarbeidere har lenge arbeidet for å få på plass en rekordstor demonstrasjon med 500.000 deltagere. Nå har 460.000 sagt de vil delta, men organisasjonen våger ikke å vente lenger. Derfor trommet de sammen til demonstrasjon samme dag som Putin holdt tale.

Leonid Volkov, en av Navalnyjs nærmeste støttespillere, kaller demonstrasjonen i dag for «den viktigste i historien til det postsovjetiske Russland».

Samtidig som Putin talte, startet demonstrasjonen i Russlands fjerne østen. Her fra byen Vladivostok.

