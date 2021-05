Et 26 år gammelt intervju skaper ny skandale i Storbritannia

Hodene ruller og unnskyldningene hagler i BBC. Det er ikke hverdagskost for kringkasteren at tronarvingen anklager dem for at de ødela prinsesse Dianas siste år.

Tronarvingen prins William langet kraftig ut mot BBC. Foto: ITN / ITN/ NTB

25. mai 2021 15:39 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Det er ubeskrivelig trist å vite at BBCs feiltrinn i stor grad bidro til hennes frykt, paranoia og isolasjon, slik jeg husker fra hennes siste år, sa britiske prins William i forrige uke.

Han snakket om et intervju prinsesse Diana ga i 1995. Det er blitt stående i historien som et av de mest sensasjonelle intervjuene noen kongelig har gitt. Det var i dette programmet prinsessen snakket om at det ble trangt i ekteskapet når de var tre der.