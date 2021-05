Han omtalte regimekritikere. I dag kan flyet han satt i ha blitt tvunget ned i Hviterussland.

Et Ryanair-fly på vei til Litauen ble søndag omdirigert til Hviterussland, ifølge flere medier. En regimekritiker på flyet ble angivelig pågrepet.

Den hviterussiske journalisten og aktivisten Roman Protasevitsj skal ha blitt pågrepet søndag. Bildet er fra en demonstrasjon i Hviterusslands hovedstad Minsk i 2017. Foto: Sergei Grits, AP / NTB

13 minutter siden

Tyske DW er et av mediene som søndag melder at flyet ble nødt til å lande i Hviterusslands hovedstad Minsk.

Flyet var på vei fra Athen og hadde 120 passasjerer om bord. Det var ment å lande i Litauens hovedstad Vilnius klokken 13 søndag ettermiddag. I luftrommet over Hviterussland, like før flyet krysset grensen til Litauen, ble det tvunget til å snu, skriver den litauiske nyhetskanalen LRT.

Flyplassen i Minsk skal ha fått beskjed om at det var en bombe i flyet, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Det ble ikke funnet eksplosiver i flyet etter at det landet, skriver Reuters.

Den hviterussiske journalisten og aktivisten Roman Protasevitsj skal ha vært om bord i flyet. Dette skal ha vært årsaken til at flyet ble omdirigert til Minsk. Det skriver den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja på Twitter.

Protasevitsj dekket demonstrasjonene etter valget i Hviterussland i fjor høst. Han skal være etterlyst av hviterussisk etterretning. Han skal ha blitt pågrepet på flyplassen i Minsk og risikerer nå dødsstraff, ifølge Tikhanovskaja.

Opplysningene er bekreftet av Litauens president.

– En hendelse uten sidestykke, uttaler Gitanas Nauseda på Twitter.

Ifølge presidenten står det hviterussiske regimen bak «denne avskyelige handlingen». Nauséda krever at Protasevitsj løslates straks.

Jobber for å sikre passasjerene

Litauens utenriksminister sier at flere land nå jobber sammen for å sikre at samtlige passasjerer kommer seg til Vilnius.

Toppdiplomat og Litauens tidligere utenriksminister Linas Linkevicius omtaler saken som «dumdristig» og «lovløs» i en Twitter-melding.

– Dette fortjener en kraftig internasjonal respons, skriver han.