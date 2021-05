Ryanair-fly med etterlyst aktivist om bord ble omdirigert. Litauens president ber Nato-land reagere.

Et Ryanair-fly på vei til Litauen ble søndag omdirigert til Hviterussland. En regimekritiker som var om bord i flyet, ble pågrepet etter landing.

En Ryanair Boeing 737–8AS sto søndag på flyplassen i Minsk. Flyvningen fra Athen skulle egentlig til Vilnius i Litauen, men ble omdirigert da det var i hviterussisk luftrom. Foto: AFP

«Det er sjokkerende og totalt uakseptabelt at det hviterussiske regimet tvinger et passasjerfly ned i Minsk for å arrestere en regimemotstander».

Det skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en e-post til Aftenposten. Hun krever at den pågrepne Roman Protasevitsj løslates umiddelbart.

Flyet var på vei fra Athen. Det hadde 120 passasjerer om bord. Klokken 13 søndag skulle det etter ruten lande i Litauens hovedstad Vilnius. I luftrommet over Hviterussland, like før flyet krysset grensen til Litauen, snudde det. I stedet satte det kurs mot Minsk, hovedstaden i Hviterussland.

Det ble tvunget til å snu, skriver den litauiske nyhetskanalen LRT. Det sier også Litauens president. På bakken skal en passasjer ha blitt pågrepet. Det dreier seg om Roman Protasevitsj, en opposisjonell journalist og blogger.

Den hviterussiske journalisten og aktivisten Roman Protasevitsj skal ha blitt pågrepet søndag. Bildet er fra en demonstrasjon i Hviterusslands hovedstad Minsk i 2017. Foto: Sergei Grits, AP / NTB

– KGB var om bord

Det verserer flere historier om hva som skjedde. Tadeusz Giczan står bak en av dem. Han er redaktør i Nexta_TV – en nettkanal som Protasevitsj var med å starte. Ifølge Giczan skjedde dette: I Athen gikk personer fra KGB om bord i flyet. KGB er Hviterusslands hemmelige politi.

Aktivisten skal også ha sett noen tvilsomme typer som tok bilder av ham ved flyets gate. Da flyet kom inn i hviterussisk luftrom, skapte KGB-folkene bråk med kabinpersonalet. De insisterte på at det var en bombe om bord. Dermed ble flyet omdirigert til Minsk selv om Vilnius i praksis da var nærmere.

Passasjerflyet skal så ha blitt eskortert ned av et MiG-29 jagerfly. Andre troverdige kilder forteller lignende historier.

Det ble ikke funnet eksplosiver i flyet etter at det landet, skriver Reuters.

Fakta Hviterussland Republikk i østlige Europa. Grenser mot Polen i vest, Litauen og Latvia i nordvest, Russland i nord og øst og Ukraina i sør. Har omtrent 9,5 millioner innbyggere. Ble selvstendig i 1991 da Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikken erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen. Er nært knyttet til Russland. Landet er medlem av Samveldet av uavhengige stater (SUS) og har et tett økonomisk og militært samarbeid med Russland. 9. august i fjor holdt Hviterussland presidentvalg. President Aleksandr Lukasjenko erklærte valgseier. Opposisjonen nekter å godta resultatet. Hundretusener av hviterussere demonstrerte mot mannen som ofte kalles «Europas siste diktator». Protester pågår fremdeles. Kilde: Store norske leksikon/Aftenposten Vis mer

– Risikerer dødsstraff

Protasevitsj dekket demonstrasjonene etter valget i Hviterussland i fjor høst. Protestene var store og heftige da Aleksandr Lukasjenko hevdet han vant gjenvalg i et valgskred.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja skriver på Twitter at han nå risikerer dødsstraff.

Data fra flyvningen viser hvordan flyet var nesten fremme i Litauen og Vilnius da det ble omdirigert til Minsk i stedet. Foto: Flightradar24

Opplysningene om at flyet ble tvunget ned og at aktivisten er arrestert, ble søndag bekreftet av Litauens president.

– En hendelse uten sidestykke, uttaler Gitanas Nauséda på Twitter.

Ifølge presidenten står det hviterussiske regimet bak «denne avskyelige handlingen». Nauséda krever at Protasevitsj løslates straks. I en erklæring ber han andre land reagere.

– Jeg ber allierte i Nato og EU om straks å reagere mot den hviterussiske trussel mot internasjonal luftfart, uttaler Nauséda.

– Dramatisk hendelse

– Dette er dramatisk hendelse. Det mest oppsiktsvekkende som har skjedd siden MH17 ble skutt ned, sier professor Geir Flikke ved Universitetet i Oslo.

Han er ekspert på Russland, Sentral-Europa og Balkan. MH17 var et fly som ble skutt ned over Ukraina i 2014. 298 døde. Flikke beskriver Protasevitsj som en av de sentrale personene i opposisjonen mot regimet i Hviterussland.

– Han var svært sentral i å tilrettelegge for mediedekningen av de fredelige protestene i Hviterussland i 2020, sier Flikke.

Han viser til at søndagens flydrama kommer bare dager etter at Tut. By ble raidet og stengt. Det er et populært sted for nettnyheter som dekker rettssaker og tiltaler etter protestene i fjor.

Flikke tror regimet vil stille aktivisten for retten.

– Med sjokk og frykt vil de sette et eksempel til skrekk og advarsel, sier han.

– Kapret et fly

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja møtte søndag pressen. Hun bor i eksil i Vilnius. Hun ba internasjonale luftfartsmyndigheter granske saken.

– Det er opplagt at dette var en operasjon der sikkerhetsmyndighetene kapret et fly for å kunne anholde aktivist og blogger Roman Protasevitsj, sa hun i en erklæring.

– Ikke én person som flyr over Hviterussland, kan føle seg trygg, la hun til.

Jobber for å sikre passasjerene

Litauens utenriksminister sier at flere land nå jobber sammen for å sikre at samtlige passasjerer kommer seg til Vilnius.

Linas Linkevicius omtaler saken som «dumdristig» og «lovløs» i en Twitter-melding. Han er toppdiplomat og Litauens tidligere utenriksminister

– Satt på terrorliste

Protasevitsj meldte i november i fjor at han var satt opp på den hviterussiske terrorlisten.

– Dette er ikke en vits. KGB i Hviterussland har ført meg opp på en liste med terrorister. Nå står navnet mitt på en liste sammen med fyrer fra IS, skrev han på Twitter.

Siden har han sarkastisk beskrevet seg selv slik på det sosiale mediet: «Verdens første terroristjournalist».