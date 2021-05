Foto: Johanna Geron, Reuters/NTB Verden Kina Alt lå til rette for en historisk avtale. Så gjorde Kinas leder noe som fikk enorme konsekvenser.

EU advarer nå mot en «totalitær trussel» fra Kina. Det er et stort nederlag for Angela Merkel – og kanskje for Erna Solberg.

10 minutter siden

EU-lederne var skikkelig fornøyde.

Det var den nest siste dagen i 2020, og syv års arbeid var kronet med seier. Endelig var de blitt enige med Kina om en avtale som ville gjøre det lettere å investere i Midtens rike.

Kinas sterke mann, Xi Jinping, var også strålende fornøyd. Avtalen var den mest ambisiøse EU-landene noen gang hadde inngått med et tredjeland.

Nå er hele avtalen lagt til side. Like før pinsehelgen bestemte EU-parlamentet at investeringsavtalen med Kina skal skrinlegges inntil videre.

Hvorfor?