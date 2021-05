Spania laget frimerker mot rasisme. Nå får postverket huden full.

Den spanske posten har laget nye frimerker. De skulle vise frem rasisme i landet. Kritikere stempler opplegget som velment, men rasistisk.

Det spanske postverket lanserte frimerker med hudfargetoner. Poenget var å sette søkelys på rasisme. Jo lysere hudfarge, desto dyrere frimerke. Foto: Correos

Det spanske postverket Correos reklamerte for sine nyeste frimerker slik: «I den europeiske måneden for mangfold og på årsdagen for drapet av George Floyd lanserer Correos en samling frimerker for å øke bevisstheten om mangfold, inkludering og like rettigheter.»

Med på laget har kampanjen Domingo Edjang Moreno, en spansk rapper kjent som El Chojin.

– Farge bør ikke avgjøre hvilken verdi vi tillegger en persons liv, sier rapperen i en PR-video.

Fakta Correos Spanias statseide postvesen. Grunnlagt i 1716 av Filip V. Har over 53.000 ansatte og 5,4 milliarder forsendelser årlig. Har de siste årene markert seg i samfunnsdebatten med frimerker blant annet for å markere Pride og ung miljøaktivisme. Vis mer

Viser til Ceuta-drama

Med er også organisasjonen SOS Racismo. Det er en paraplyorganisasjon for spanske antirasister.

De beskriver kampanjen som et svar på at ikke-hvite ser ut til å bli gitt lavere verdi.

– Vi har sett det i disse dager i Ceuta, sier SOS Racismo i en uttalelse.

Det er en henvisning til dramaet rundt 17. mai. Da tok over 8000 migranter seg inn i den spanske enklaven Ceuta i Afrika. Mange av dem svømte. Rundt 600 av dem som kom, var barn som var alene.

Organisasjonen mener frimerkene er en «svært visuell måte å ta avstand fra rasismen som tusener lider under i Spania».

Har hudfarger

Frimerkene har ikke noe motiv, ut over en farge. De skal speile ulike hudtoner. Det hvite frimerket i serien er dyrest. Det helt svarte er billigst.

– Dermed må man bruke flere svarte frimerker enn hvite for å sende noe. Slik vil hvert brev og hver pakke speile ulikhetene som rasisme skaper, heter det i begrunnelsen fra Correos.

Rasisme kan kureres med utdanning: Det var budskapet til denne demonstranten. Hun var ute i Barcelonas gater i juni i fjor. Da var det protester mot rasisme verden rundt etter at George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis i USA. Foto: Emilio Morenatti, AP/NTB

Har feil adresse?

Budskapet har imidlertid ikke truffet alle på rett adresse. Enkelte synes merkene hører mer hjemme i søppelkassen enn i postkassen. I sosiale medier mener mange spanjoler at Correo bommer totalt.

Moha Gerehou er en av dem som ikke er fornøyd. Han utga nylig en bok om rasisme i Spania. Forfatteren ser riktig nok at postverket mente det godt.

– Jeg tok poenget. Kampanjen har likevel et uoverstigelig problem. Det som står igjen, er at svarte frimerker er mindre verdt enn hvite, sier Gerehou på Twitter.

Han mener budskapet er en «total katastrofe».

– Det er rasistisk, anfører han.

Andre kritikere påpeker at frimerkene av mange vil bli sett uten den sammenhengen de er tenkt i. Da formidler de det motsatte, mener en.

– Correos lanserer en kampanje mot rasisme med rasistisk reklame: «Jo mørkere det er, desto mindre verdi vil frimerket ha». Brutalt, kommenterer Elena Berberana, en journalist med stor følgerskare.