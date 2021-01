De stormet kongressen, drepte en politimann og ba en bønn. Nå krever kirkeledere at kristne vender om.

Kirkene som støttet Trump må diskutere veien videre og om de har noe å skamme seg over, mener kirkeledere.

Bønn mot Biden 6. januar. Mange kristne deltok i demonstrasjonene i .Washington mot det demokratiske valget av Joe Biden Foto: Mike Theiler, Reuters/NTB

– Takk Himmelske Far, for å gi oss denne muligheten til å stå opp for våre gudegitte menneskerettigheter!

Mannen som kaller seg QAnons shaman sto på visepresidentens plass i Senatet. Gjennom roperten sin ba han alle om å ta av seg hattene eller luene sine mens han ba til Gud.

Ved siden av amerikanske flagg og Trump-luer, var de kristne symbolene godt synlige da mobben stormet kongressbygningene. Noen angripere hadde flagg om at Jesus er frelseren og Trump presidenten. Andre marsjerte med Bibelen høyt hevet. Og enkelte dro på svære kors.

Mange sto i mindre sirkler inne i bygningen mens de ba til høyere makter.

I ettertid har Washington Post og andre medier dokumentert at konservative kristne miljøer var med på planleggingen av demonstrasjonen og opptøyene.

Mange amerikanske kristne føler at deres identitet som borgere i en kristen nasjon trues av demokratenes valgseier. Foto: LEAH MILLIS, Reuters/NTB

Oppvask i kirkene

Etter stormingen av kongressbygningen har det oppstått en splittelse i de kristne miljøene som tidligere har gitt sin støtte til Donald Trump. Diskusjonen ligner på den som for tiden pågår i Det republikanske partiet. Noen ønsker å finne en vei videre uten Trump. Andre står fortsatt ved hans side.

«Voldelige, kristne opprørere invaderte og okkuperte» kongressbygningene på Capitol Hill, skriver David French.

Han er en innflytelsesrik, konservativ stemme i den amerikanske kristenheten. French vet at mange av leserne hans vil reagere negativt på beskrivelsen av mobben som «kristen».

Derfor snur han på det og spør hva de ville sagt dersom mobben hadde ropt «Allahu Akbar» da de angrep nasjonalforsamlingen.

«Hadde det skjedd, ville konservative kristne hatt et vulkanutbrudd av sinne», skriver han. De kristne ville krevd av muslimske ledere at de ryddet opp i egne rekker, mener han.

Nå mener French og enkelte andre at det er på høy tid å starte oppvasken.

Men foreløpig kommer de mest høylytte kravene om oppvask eller omvendelse fra dem som har vært kritiske til Trump hele tiden.

Kristne og rasister

Nyhetstjenesten Religion News Service skriver at de kristne særlig bør ta på alvor at opptøyene viste hvordan konservative kristne og rasister går hånd i hånd. Forfatteren Robert P. Jones spør hvordan hans medkristne kunne bære kristne symboler, sammen med sørstatsflagg og andre rasistiske identitetsmarkører.

Albert Mohler håper å bli president for det store kirkesamfunnet Southern Baptist Convention. Etter opptøyene sa han til The Atlantic:

– Dette er utvilsomt en vanskelig tid for oss. Vi evangeliske kristne som støttet Donald Trump, finner oss selv i en forferdelig pinlig stilling etter dette.

Den 3. januar i fjor stilte president Trump på et møte i Miami. Der lanserte flere kristne ledere et samarbeid som skulle sikre Trump gjenvalg. Foto: Evan Vucci, AP/NTB

De hvite kristnes førstevalg

I 2016 sa 85 prosent av dem som beskrev seg selv som «hvite, gjenfødte kristne» at de stemte på Donald Trump. Dette er ifølge tall fra Pew Research.

To år ut i Trumps presidentperiode var støtten minst like sterk, ifølge Vox. Og midlertidige tall fra valget i november i fjor tyder på at Trump fortsatt scoret høyt i denne gruppen. Dette gjelder hvite kristne. Blant svarte som kaller seg evangeliske er bildet nesten motsatt. Også i de kristne latino-miljøene står demokratene mye sterkere.

Særlig to saker har vært viktig for at så mange kristne støtter Trump. Han har utnevnt konservative dommere, som kan hjelpe dem i kampen mot abort. Og han har støttet Israel, ikke minst flyttet ambassaden til Jerusalem.

Tror ikke Trump forsto

Franklin Graham er en av de mest innflytelsesrike kristne lederne i miljøene som støtter Trump. Han er sønn av «Amerikas pastor», Billy Graham. Etter angrepet på kongressen sa han til Yahoo News at han ble dårlig av TV-bildene og at han var skuffet over hvordan Trump hisset opp demonstrantene.

Men det er ikke nok til at han tar avstand fra presidenten.

– Jeg tror ikke han forsto hva som kom til å skje. Det gjorde ingen av oss, sa Graham.

En av kirkelederne som har tatt sterkest til orde mot Trump er Russel Moore. Han er leder i Souther Baptist Convention og kaller seg «Guds lobbyist». Dagen etter at Biden ble innsatt som president, sa Moore til Time Magazine at det ikke går an å forsvare Trumps rolle i oppstanden.

Profetien som slo feil

I Norge er Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk en av dem som følger denne delen av amerikansk kristenhet tett. Han har vært skeptisk til Trump «siden han kom ned rulletrappen og erklærte at han ville bli president».

Han tror at flere deler den skepsisen nå, etter at Trump tapte valget og måten han har oppført seg på siden.

– I en del av disse karismatiske miljøene ble det profetert at Trump skulle fortsette som president. Nå må de bite i det sure eplet, sier han.

Han tror også det er en øyeåpner for mange hvordan Trump sviktet visepresident Mike Pence. Mens demonstrantene ropte «heng Pence», tvitret Trump at han var glad i dem. Og Pence har vært et viktig bindeledd mellom Trump og disse kirkene.

– Men Trump har en sterk posisjon selv også. Det kan virke rart, med tanke på at han er en mangemilliardær med et nattsvart kvinnesyn, i sitt tredje ekteskap.

At de støtter en president som så til de grader bygger opp om hat og konflikt, synes også Selbekk er vanskelig. Han minner om at Trump begynte valgkampen med å å kalle mexicanske innvandrere «forbrytere» og «voldtektsmenn».

– Men det gir oppslutning i evangeliske miljøer. Mange av dem føler at de er i ferd med å marginaliseres, sier han.

– Det kan kanskje høres rart ut, når de står så sterkt. Men de føler det er en kulturkamp, der viktige verdier er truet. Og deler av venstresiden i Det demokratiske partiet driver en identitetspolitikk som skremmer de konservative.

Han mener at mange kristne føler at det de har bygget livet sitt på er i ferd med å rakne.

– Da kommer ropet på en sterk mann. Og det fant de i Donald Trump.

Kristne symboler var lett synlige i Washington under Trumps protestmøte. Foto: David Goldman, AP/NTB

Også i Norge

På lederplass har Selbekk også kritisert de norske miljøene som støtter Trump. Det har ført til mye kritikk.

– Det bekymrer meg at den norske støtten til Trump i stor grad er et kristent fenomen, sier han.

Ingen fremstående kirkeledere støttet presidenten, men på grunnplanet ser det annerledes ut.

– Jeg ser det i kommentarfeltene på det jeg skriver. Det har skjedd en type radikalisering, jeg blir skremt av at konspirasjonsteorier ser ut til å bli vanlige. For eksempel mener mange at valget ble stjålet, etter så mange rettsrunder og ikke ett eneste bevis, sier han.