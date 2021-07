Trump Organization-sjef erklærer seg ikke skyldig i skattefusk

Finansdirektør Allen Weisselberg og advokatene i Trump Organization erklærer seg ikke skyldige. Siktelsene omfatter bedrageri, tyveri og skattesvindel.

Trump-organisasjonens finansdirektør Allen Weisselberg møtte i retten i New York torsdag. Han er tiltalt for en rekke lovbrudd. Foto: Seth Wenig, AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Dette er den første siktelsen som blir tatt ut av statsadvokaten på Manhattan etter tre år med undersøkelser rettet mot tidligere president Donald Trumps selskap. Tidligere president Donald Trump ble ikke selv siktet i denne runden.

Dokumentene som nå er offentliggjort viser at Weisselberg og Trump Organization er tiltalt for en lang rekke lovbrudd, blant dem svindel, grovt underslag, og skatteunndragelse.

Tiltalen er knyttet til urapporterte goder gitt til ledere og andre ansatte om mulig bruk av leiligheter, biler og betaling av skolepenger.

Allen Weisselberg ble ført inn i rettssalen iført håndjern. Tidligere på dagen hadde han meldt seg for myndighetene og ble sett på vei inn i rettslokalene på Manhattan, i følge med advokaten sin.

Ifølge påtalemyndigheten er han ansvarlig blant annet for å ha underslått 1,7 millioner dollar, tilsvarende rundt 15 millioner kroner, i skatt, skriver nyhetsbyrået Reuters. Skattefusket skal ha pågått i mer enn 15 år.

– Han vil kjempe mot disse anklagene i retten, sa advokatene hans, Mary Mulligan og Bryan Skarlatos, tidligere torsdag.

Trump overlot kontrollen av selskapet til Weisselberg og sønnene Donald Trump Jr. og Eric Trump da han ble president.

Trump Organization har sagt i en uttalelse at Weisselberg blir brukt som en brikke i et spill for å sverte den tidligere presidenten.

– Dette er ikke rettferdighet, dette er politikk, hevder selskapet.

Wall Street Journal har tidligere skrevet at Weisselberg ikke har villet samarbeide med etterforskerne.