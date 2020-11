Begge sider hevder de vinner fram i borgerkrigen i Etiopia

Stadig flere flykter fra kampene i Tigray-regionen i Etiopia og det er frykt for en sultkatastrofe. Samtidig hevder begge sider at de har vunnet store seire.

Etiopiske flyktninger i Sudan. Foto: Marwan Ali / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Nå nettopp

Etiopiske soldater. Foto: Ethiopian News Agency via AP / NTB

Etiopias føderale myndigheter gikk 4. november i gang med en militæroperasjon for å slå ned et opprør ledet av partiet TPLF, som regjerer i Tigray.

– Vi påfører styrkene som angriper oss store tap på alle fronter. Jeg oppfordrer det tigrayiske folk til å drive ut invasjonsstyrkene, sier Tigrays leder Debretsion Gebremichael i en uttalelse.

– TPLFs plan om å dra Etiopia ut i borgerkrig og rive landet i stykker har mislyktes. De er desperate ettersom de er omringet, svarer Etiopias hærsjef Berhanu Jula.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed går enda lenger, og hevder det kun er noen dager til konflikten er over. Regjeringen hevder at de rykker fram mot regionshovedstaden Mekele, og er om lag 125 kilometer unna. Nå beveger imidlertid kampene seg fra lavlandet til mer fjellrike områder.

Titusenvis på flukt

Minst 36.000 personer har nå flyktet over grensa til Sudan for å slippe unna volden.

Sudans flyktningkommisjon skal nå opprette en ny leir i delstaten Gedaref for å håndtere tilstrømmingen av flyktninger, og leter etter områder der de kan bygge flere leirer. FNs høykommissær for flyktninger frykter at opptil 200.000 kan flykte til Sudan i løpet av det neste halvåret.

Arshad Malik, som er landdirektør for Redd Barna i Sudan, peker på at disse områdene ikke har hatt store flyktningstrømmer på to tiår, og at infrastrukturen for å ta dem imot er svært mangelfull.

– De trenger rent vann, mat, et sted å sove, medisinsk hjelp, og barn trenger trygghet. Alt dette må trappes opp raskt i Sudan, et land som allerede har store utfordringer andre steder. Det er en sultkrise, landet henter seg inn etter oversvømmelser, og det er internt fordrevne, sier Malik.

Vanskelig å nå inn med forsyninger

– Denne konflikten kan føre med seg enorme humanitære behov. Verdenssamfunnet må reagere for å møte disse. Vi er nå i gang med å planlegge en respons for å hjelpe flyktningene fra Etiopia i Sudan, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Det er svært vanskelig å nå inn i Tigray med forsyninger, og svært lite informasjon slipper ut fra regionen. FN har advart om at området står overfor en humanitær katastrofe. Lastebiler med mat, drivstoff og medisinsk utstyr kommer seg ikke inn i området, bankene i Tigray har vært stengt i flere dager – og gresshoppesvermer hadde gjort stor skade på avlingene allerede før krigen begynte.

– Per nå er det veldig lite mat igjen, selv om du har penger, skriver en humanitær gruppe i et internt dokument.

Å flykte til andre deler av Etiopia er uaktuelt for mange. De frykter at de blir drept, som ofre for vold mellom folkegrupper.