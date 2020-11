Nå har Biden fått beskjed om at overgangsprosessen kan begynne. Trump sier han har gitt grønt lys.

President Trump og det føderale organet GSA har gitt påtroppende president Joe Biden grønt lys for å begynne overgangsperioden før maktovertakelsen 20. januar.

Trump-administrasjonen og det føderale organet GSA har formelt gitt påtroppende president Joe Biden og hans folk tillatelse til å begynne arbeidet med overgangsperioden fram til maktoverføringen i januar. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

24. nov. 2020 05:43 Sist oppdatert nå nettopp

Det er det føderale organet General Services Administration (GSA) som erklærer en vinner av valget. Vanligvis skjer ikke det før den tapende kandidaten har erkjent nederlag.

GSA-sjef Emily Murphy skriver mandag i et brev til Biden, gjengitt av CNN, at han ser ut til å ha vunnet valget.

Hun åpner dermed for at den påtroppende presidenten og teamet rundt ham får viktig tilgang til offentlige midler og kontorer og kan koordinere maktovertakelsen med den sittende administrasjonen og landets myndigheter.

Trump: Kampen fortsetter

President Donald Trump tvitrer at han av hensyn til USAs interesser ber GSA og Murphy om å gjøre «det som trengs» for å tilrettelegge for maktoverføringen. Han sier han har instruert administrasjonen sin om å gjøre det samme.

Han holder imidlertid fast ved at kampen vil fortsette.

Twitter-meldingen er det nærmeste presidenten har vært å erkjenne nederlaget, etter å i ukevis ha fremmet påstander om at Bidens valgseier var et resultat av utbredt valgfusk.

Begynner med møter

Yohannes Abraham, som leder Bidens overgangsapparat, sier i en uttalelse at avgjørelsen er et nødvendig steg for håndteringen av «utfordringene nasjonen vår står overfor» og viser til kampen mot koronapandemien og å få økonomien opp på fote igjen.

Han sier videre at møtevirksomheten mellom overgangsteamet og føderale tjenestepersoner vil begynne i de kommende dagene. Biden tiltrer som president 20. januar.

Det føderale organet General Services Administration (GSA) og sjef Emily Murphy har omsider konkludert med at Biden ser ut til å ha vunnet valget. Dermed kan overgangsprosessen begynne. Murphy har fått kritikk for ikke å ha gitt den formelle godkjennelsen før. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Kritikk mot Murphy

Murphy skriver i brevet at hun konkluderte med at Biden trolig har vunnet valget etter «nylige utviklinger tilknyttet søksmål og godkjenning av valgresultater».

Michigan slo mandag fast at Biden har vunnet i delstaten, og en føderal dommer i Pennsylvania forkastet lørdag et søksmål fra Trump-kampanjen som forsøkte å stanse godkjenning av valgresultatet der.

Videre heter det at GSA-sjef Murphy ikke har blitt påvirket av noen fra Det hvite hus eller andre. Hun har blitt stilt under press fra flere hold, blant annet flere republikanske folkevalgte, sikkerhetseksperter og forretningstopper, som har tatt til orde for at overgangsprosessen må begynne.