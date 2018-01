Bannon sier unnskyld til Trump

I boken kommer Bannon med harde utfall mot Trumps familie. Datteren Ivanka blir beskrevet som «dum som en murstein», og Trumps sønn Donald Trump jr. og svigersønnen Jared Kushner anklages for å ha hatt et «upatriotisk og forrædersk» møte med en russisk advokat.

Bannon rykket søndag ut med en lengre beklagelse publisert av nettstedet Axios.

Blant annet understreker Bannon at han støtter Trump og hans agenda. Han understreker også at han mener Trumps sønn, som han anklaget for å ha hatt et «upatriotisk og forrædersk» møte med en russisk advokat, er både «en patriot og en god mann».

Bannons uttalelser i boken har ført til en offentlig oppvask mellom Trump og hans tidligere rådgiver, som presidenten kalte «Sloppy Steve Bannon» på Twitter fredag. Presidenten hevder også at hans tidligere rådgiver gråt da han fikk sparken, og for å ha bedt på sine knær om å få jobben tilbake.