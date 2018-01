Væpnende gjerningsmenn stormet hotell i Kabul

Gjerningsmennene angrep luksushotellet Intercontinental Hotel ved 21-tiden lokal tid, om lag 17.30-tiden norsk tid.

Angriperne var bevæpnet med både skytevåpen og granater og tok seg opp i flere av etasjene i hotellet og skjøt mot gjester, opplyser en sikkerhetskilde.

Afghanske sikkerhetsstyrker skal ha drept to av gjerningsmennene og sikret de nederste etasjene, men ved 20.30-tiden norsk tid pågikk angrepet fortsatt i noen av etasjene lenger opp.

Det ble også meldt om brann i tredje etasje.

Ifølge nyhetsbyrået DPA har det kommet ubekreftede meldinger om at flere mennesker er drept, mens andre er tatt som gisler. Situasjonen var imidlertid fortsatt uavklart lørdag kveld.

Hotellet brukes ofte til brylluper, konferanser og politiske møter.

«Gjemmer oss på rommene»

En hotellgjest fortalte via telefon til AFP at han hadde stengt seg inne på rommet og at han hørte skyting utenfor.

– Jeg vet ikke om angriperne er inne i eller utenfor hotellet, men jeg kan høre skyting i nærheten av andre etasje. Vi gjemmer oss på rommene og jeg bønnfaller sikkerhetsstyrkene om å redde oss så fort som mulig før vi blir drept, sa hotellgjesten. Det er ikke kjent hvordan det har gått med mannen.

Intercontinental Hotel har vært utsatt for angrep tidligere. I 2011 ble 21 personer drept, deriblant alle de ni angriperne, i et angrep som Taliban tok på seg skylden for

