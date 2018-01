Etter avsløringen onsdag i Financial Times er det slutt på den 33-årige tradisjonen. Beskrivelsene av hva som skjedde på luksushotellet Dorchester rett ved Hyde Park i London for en uke siden, har vekket sterke reaksjoner.

– Velkommen til årets minst politisk korrekte arrangement, skal en av auksjonariusene ha sagt på begynnelsen av kvelden.

Mye tyder på at han fikk rett i at den årlige «Presidents Club»-gallaen var noe av det minst politisk korrekte de 360 mennene kunne deltatt på etter måneder der seksuell trakassering er satt på dagsordenen.

Måtte være høye, tynne, vakre

Her var det innflytelsesrike menn fra britisk forretningsliv, politikk og medier. På auksjonen kunne man by på lunsj med Boris Johnson og te med sentralbanksjef Mark Carney, samt plastikkirurgi for å «spice up your wife» («Piffe opp kona di»).

Middagen, som var til inntekt for blant annet sykehus, var forbeholdt menn. Men 130 kvinner var leid inn som «vertinner». Blant kravene som skal ha blitt stilt til dem var at de måtte være «høye, tynn og vakre» og måtte ha på seg sexy sko, svart undertøy og korte skjørt, ifølge Financial Times.

Og de måtte skrive under på at de ikke ville fortelle om det de så på innsiden.

To av avisens journalister jobbet undercover på middagen, i rollen som «vertinne». En av dem beskriver hvordan vertinnene skal ha blitt utsatt for tafsing, trakassering og slibrige kommentarer. Noen skal ha blitt invitert med på soverommene etterpå. Ifølge avisen skal en mann ha vist frem penisen sin til en av kvinnene under middagen.

I et intervju med BBC forteller journalist Madison Mariage at hun selv ble tafset på flere ganger.

– Jeg vet at mange av kvinnene sa at det samme skjedde med dem. De fikk hender på hofter og under skjørtet. En av de rareste tingene jeg opplevde var at jeg kunne stå og snakke med en mann og plutselig sto han og holdt meg i hånden, sier Mariage til BBC.

Vil ikke ha pengene

Etter avsløringen har sykehuset som skulle motta pengene takket nei og vil gi dem tilbake.

En rekke politikere kommet med kraftig fordømmelse av det som skjedde. Stiftelsen selv har sagt at de vil fordele midlene de har samlet inn og legge ned driften.

Labour-politikeren Jess Miller sa i parlamentet onsdag at «kvinner ble brukt som agn for rike menn, mindre enn én engelsk mil unna. Det er fullstendig uakseptabelt». David Meller, som ledet stiftelsen, forlot i går stillingen sin i utdanningsdepartementet.

Sentralbanken har rykket ut og sagt at det ikke stemmer at te med sentralbanksjefen var til salgs. Det er uklart hvordan utenriksminister Boris Johnson stiller seg til at hans navn var blandet inn i auksjonen.

Dorchester Hotel sier at de nå undersøker hva som har skjedd.