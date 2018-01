CBS: Fem skutt på skole i Kentucky

Artikkelen blir oppdatert.

Personen som skjøt er pågrepet, melder TV-kanalen. Detaljer om tilstanden til de skadde er ikke kjent. Disse er fraktet til sykehus i nærheten.

Guvernøren i Kentucky Matt Bevin opplyser på Twitter at en skal være død og at mange er skadet. Samtidig oppfordrer han folk til å være forsiktig med å spre rykter.

– Mye er fortsatt uvisst. La redningsmannskapene gjøre jobben sin og vær takknemlig for at de er der for å gjøre dette for oss, skriver guvernøren.

Skytingen fant sted ved Marshall County High School i byen Benton i Kentucky. Byen har omkring 4300 innbyggere og ligger knapt 200 kilometer nordvest for Nashville i Tennessee.