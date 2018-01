– Du har bidratt til ulovlig innvandring til Israel.

Det var anklagen som møtte Liv Snesrud, norsk koordinator for Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Palestina og Israel, da hun lørdag ettermiddag kom til Ben Gurion-flyplassen ved Tel Aviv i Israel.

– Jeg ga uttrykk for at dette var uriktige anklager, sier Snesrud.

Plassert på celle med julefeirende ortodokse kristne

Det hjalp ikke. Hun ble plassert i en møkkete celle sammen med oppimot ti andre kvinner i flere timer. Så vidt hun oppfattet var alle de andre kommet dit fordi de ville feire ortodoks jul i Betlehem.

Cirka 14 timer etter at hun kom til Ben Gurion-flyplassen, ble hun søndag morgen satt på et fly til Frankfurt. Senere på søndag var hun tilbake i Norge.

Ikke første gang noen blir nektet innreise til Israel

Kirkens Verdensråds ledsagerprogram dreier seg om å overvåke eventuelle brudd på folkeretten og menneskerettighetene i de palestinske områdene. Det de ser rapporterer de til FN og andre organisasjoner.

– Vi vet at Israel ikke nødvendigvis liker ledsagerprogrammet og det er ikke første gang at noen med tilknytning til ledsagerprogrammet er blitt nektet å komme inn i Israel, sier Snesrud.

Men, presiserer hun, ledsagernes oppgave er å observere. Hvis de for eksempel er til stede under en demonstrasjon, så er det for å observere, ikke noe annet.

– Dette er ikke et propalestinsk eller antiisraelsk program, det er for menneskerettighetene, sier hun.

Kirkens Nødhjelp planlegger å fortsette å sende ledsagere til de palestinske områdene. Liv Snesrud har fått beskjed om at dersom hun skal komme inn i Israel igjen, så må det israelske innenriksdepartementet godkjenne det på forhånd.

Israel hevder personer er kommet til Israel under falske forutsetninger

Liv Snesrud begynte som norsk koordinator for ledsagerprogrammet siden 2013, og har arbeidet fra Oslo.

Israelske myndigheter hevder hun gjennom flere år har «spurt om visum for personer i gruppens navn under falske forutsetninger». Etter at de har kommet til Israel har aktivistene ikke drevet med humanitært arbeid, men med andre aktiviteter, noen av dem politisk, hevder talsmenn fra Immigrasjons og Grensemyndigheten i Israel overfor den israelske avisen Haaretz.

Kirkens Nødhjelp reagerer sterkt på påstandene om at Snesrud skal ha gjort noe som bryter med reglene.

Skal forebygge brudd på menneskerettighetene

– Det er ikke første gangen medarbeidere tilknyttet ledsagerprogrammet blir nektet adgang til Israel. Men vi vil sterkt bestride anklager om at vår medarbeider gjennom sitt arbeid har lagt til rette for ulovlig innvandring til Israel, sier kommunikasjonssjef Håkon Haugsbø i Kirkens Nødhjelp.

– Vi reagerer sterkt på denne typen beskyldninger mot en medarbeider tilknyttet et humanitært program som er gitt høy prioritet av FN, og vil be israelske myndigheter om en forklaring på dette, sier Haugsbø.

EAPPI-programmet ble opprettet av Kirkenes Verdensråd for snart 16 år siden. På vegne av de norske kirkene sender Kirkens Nødhjelp fire ganger i året grupper med ledsagere til utvalgte byer og landsbyer, der de bistår israelere og palestinere som arbeider for en fredelig løsning på konflikten.

Guri Solberg / UD / NTB scanpix

21 år med bistandsarbeid

Ifølge Kirkens Nødhjelps nettsider har de drevet hjelpearbeid i Palestina og Israel siden 1996.

De skriver at de støtter sykehus, helseklinikker, yrkesskoler og næringsutvikling i Gaza og Jerusalem. I tillegg støtter de «palestinske og israelske organisasjoner som med fredelige midler jobber for å stoppe bruddene på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina».

Utenriksministeren tok opp utestengelsen med Netanyahu

Episoden skjer samtidig med at Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide er på besøk i Israel.

Utenriksdepartementet sier Søreide tok opp utestengelsen av den norske bistandsarbeideren i møter med blant annet Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Vi har den siste tiden sett at representanter for sivilt samfunn fra flere land, inkludert fra USA, er blitt nektet innreise til Israel. Norge stiller seg kritisk til dette, og har gitt uttrykk for det til israelske myndigheter. Senest i går tok jeg dette opp med statsminister Netanyahu, og jeg gjentok det i dag i møtet med ministeren for regionalt samarbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en e-post fra Utenriksdepartementet.

– Det er svært uheldig at nordmenn som kommer for å følge opp ulike programmer og bistandsprosjekter, er blitt eller kan risikere å bli nektet innreise til Israel, sier utenriksministeren.

– Vi vil fortsette, sammen med andre berørte land, å ta opp vår kritikk av denne praksisen med israelske myndigheter. Vi kommer også til å fortsette å ta opp enkeltsaker.

I dag har Søreide flere møter med palestinske representanter på programmet.

Norsk organisasjon er på israelsk svarteliste

Utelukkelsen av den norske bistandsarbeideren kommer også samtidig med at Den norske Palestinakomiteen nevnes som en av 20 organisasjoner som er blitt svartelistet i Israel fordi de jobber for boikott av Israel.

Begrunnelsen for svartelistingen er at organisasjonene har oppfordret til boikott av Israel, sier den israelske ministeren Gilad Erdan i en uttalelse søndag.

Israel har lenge nektet å publisere den såkalte «BDS-svartelisten» i sin helhet. Søndag snudde de og besluttet å sende den ut likevel, skriver Haaretz.

– Jeg er ikke overrasket over at vi er på listen, sier leder Kathrine Jensen i Palestinakomiteen. – Jeg ble selv nektet innreise i 2016.

Innreiseforbudet har til nå virket vilkårlig. Noen har kommet inn, mens ikke har gjort det, opplyser Jensen.

– Men nå virker det som om de trappet opp innsatsen mot BDS, sier hun.