For få år siden våget de ikke demonstrere uten maske. Nå kan homofili bli lovlig.

Kenyas aktivistmiljø for homofiles rettigheter holder pusten.

Fredag kan en domstol gi LGBT-miljøet (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) en av de største seierne på det afrikanske kontinentet på lang tid.

Da skal nemlig tre dommere avgjøre om landets lov som straffer homofili med inntil 14 års fengsel, er i strid med landets grunnlov fra 2010.

– Vinner vi denne saken, representerer det ikke bare et håp for Kenya, men for hele kontinentet, sier Anthony Oluoch.

Fra organisasjonen Pan Africa ILGA har han fulgt prosessen nøye.

14 års fengsel

Loven som forbyr seksuell omgang mellom homofile, ble innført da Kenya var en britisk koloni – for over 120 år siden.

I paragraf 162 og 165 heter det blant annet at «naturstridig kjønnslig omgang» skal straffes med opp mot 14 års fengsel.

Dette mener aktivist og advokat Eric Gitari, med støtte fra LGBT-miljøer over hele verden, strider med landets grunnlov. Den slår blant annet fast at alle har rett til et liv uten diskriminering.

Gitari har derfor klaget inn de aktuelle paragrafene til rettssystemet. Med følgende begrunnelse fra en dommer: «saken klageren tar opp, har tungtveiende og viktige konsekvenser», behandles saken på fredag.

Til kamp mot lovene

For ikke lenge siden var Gitari i rettsapparatet med en annen sak. Da representerte han to unge menn som ble arrestert i 2015, mistenkt for homofili. De to mennene måtte avgi en hiv-test og gjennomgå en undersøkelse av endetarmen. Dette skulle vise om de var homofile.

Slik praksis er av FN karakterisert som torturlignende, ydmykende og inhuman behandling.

Etter å ha tapt i første instans vant Gitari og hans klienter i ankedomstolen.

Nå jakter advokaten og miljøet rundt ham på en ny seier. De er inspirert av at Indias høyesterett i september behandlet en lignende sak – og kastet ut denne delen av lovverket fra kolonitiden.

– Hovedutfordringen for LHBT-miljøet på hele kontinentet er et diskriminerende lovverk – som det som eksisterer i Kenya. Lovene legitimerer vold og diskriminering av homofile fra befolkningens, politiets og politikernes side. Forandrer vi loven, er vi et skritt nærmere en hverdag fri for diskriminering, sier Oluoch til Aftenposten.

En todelt utvikling

Det er likevel én ting som bekymrer Oluoch uansett utfall fredag.

– Mer vold. Vinner vi denne runden, er det fare for en økning i volden en liten periode, men på lang sikt er en seier selvfølgelig et gode, sier Oluoch.

For det har ikke vært lett å være homofil i Kenya. For få år siden brukte aktivister masker i demonstrasjoner, i frykt for å bli straffet. Slik er det også i flere andre afrikanske land.

Av de mer enn 70 landene som har kriminalisert homofili, ligger over halvparten i Afrika.

Mens noen land går i mer liberaliserende retning, strammes det til andre steder. For eksempel startet en guvernør i Tanzania en heksejakt på homofile rett før jul, mens Angola avkriminaliserte homofili så sent som 23. januar i år.

– Jeg er mest bekymret for utviklingen i Nord- og Øst-Afrika. Andre steder, som i Kenya, ser det ut til å gå i riktig retning, sier Oluoch.