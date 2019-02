Tenåring saksøker The Washington Post for ærekrenkelse og krever 2 milliarder kroner i erstatning

Guttens familie hevder i søksmålet at The Washington Post mobbet tenåringen for å ydmyke USAs president Donald Trump, melder avisen.

16-åringen Nicholas Sandmann fra Covington katolske videregående skole i Kentucky var forrige måned med på skoleutflukt til hovedstaden Washington.

Sandmann og noen av hans medelever hadde på seg Trumps velkjente Make America Great Again-skyggeluer. Ved Lincoln-monumentet ropte en gruppe afroamerikanske menn som kaller seg svarte hebraiske israelitter, skjellsord mot elevene.

– Mediemobb av bøller

Elevene svarte med heiarop fra skolen. Inn i dette rabalderet kom en trommespillende Nathan Phillips, en amerikansk urfolksaktivist, som sier han ville dempe gemyttene.

Videoen av Sandmann og Phillips, som sto ansikt til ansikt, fikk enorm spredning og utløste en debatt om oppførselen til de unge elevene, men diskusjonen endret karakter etter hvert som mer fakta om hendelsen og det som skjedde forut, ble kjent.

– I løpet av tre dager i januar i år fra 19. januar satset avisen på en moderne form for Mccarthyisme ved å konkurrere med blant andre CNN og NBC om å ligge i teten for en mediemobb av bøller som angrep, nedverdiget og truet Nicholas Sandmann, en uskyldig skoleelev, heter det i stevningen.

Mccarthyisme refererer til senator Joseph McCarthys intense forfølgelse av kommunister på 1950-tallet.

– Ville ramme Trump

Advokatene mener avisen ignorerte grunnleggende journalistiske grunnregler fordi den ville fremme «sin velkjente og lett dokumenterbare partiske agenda mot president Donald J. Trump». Ifølge saksøkerne så avisens reportere og redaktører bevisst bort fra videoer og kilder som kunne gi et riktigere bilde av hva som faktisk skjedde.

Det er formelt sett 16-åringens foreldre som står bak søksmålet, som er innlevert en domstol i Covington. Beløpet på 250 millioner dollar – ca. 2 milliarder kroner – er ikke tilfeldig valgt. Det var dette beløpet avisens eier og verdens rikeste mann, Jeff bezos, betalte for å overta The Washington Post i 2013.

En talsperson for avisen, Kristine Coratti Kelly, sier at de nå gjennomgår søksmålet og vil forsvare seg mot anklagene.