FN-dokumentets tittel er Global Compact For Safe, Orderly and Regular Migration. Det er en ikke-bindende og frivillig plattform for å bidra til «trygg, ordnet og regulert migrasjon».

Det ble undertegnet av 164 FN-land i Marrakech i Marokko den 10. desember. 193 land har sluttet seg til plattformen, men ikke alle var til stede i Marokko.