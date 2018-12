Rundt 4–6 milliarder hannkyllinger verden over blir årlig slaktet fordi de ikke har noen økonomisk hensikt. De legger ikke egg og vokser for sakte til at det lønner seg å fete dem for kjøttproduksjon.

Som regel gasses de til døde, mens noen knuses levende til reptil-mat.

Tyske forskere har nå funnet en lettvint metode som kan forhindre dette, skriver The Guardian. Metoden kan påvise kyllingens kjønn bare ni dager etter befruktning og to uker før det klekkes. Slik kan eggprodusenter unngå slakting av levende kyllinger.

Som en graviditetstest

De tyske forskernes metode ligner på en graviditetstest. Den oppdager et hormon som det finnes mye av i egg med hunnkyllinger. En laser borer et lite hull i egget, nok til at en dråpe væske pipler ut. Prosessen tar ett sekund. Testen viser en markør som blir blå dersom egget inneholder en hannkylling og hvit dersom den inneholder en hunnkylling.

Egg fra høns som har vært igjennom denne metoden, kan kjøpes i matbutikker i Berlin. Eggpakningene er merket «respeggt». Fra og med neste år skal eggene distribueres over hele Tyskland.