Seks døde i panikk på nattklubb i Italia

Ifølge de første meldingene i italienske medier oppsto panikken da det ble sprutet ut tåregass som en gjest hadde med seg.

I kaoset som oppsto i det overfylte lokalet ble rundt 100 mennesker skadet, i tillegg til de seks som mistet livet, opplyser den lokale redningstjenesten. Rundt ti personer omtales som alvorlig skadet.

De første anslagene går ut på at rundt 1.000 personer var til stede på nattklubben Lanterna Azzurra (Den blå lanterne) for å få med seg konserten med rapperen Sfera Ebbasta. Nattklubben ligger i utkanten av småbyen Madonna del Piano, rundt fire mil vest for Ancona, som ligger ved Adriaterhavskysten.