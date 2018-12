Den Oscar-vinnende skuespilleren skal ha forgrepet seg på 18-åringen på en restaurant i Nanctucket, ifølge Boston Globe. Fornærmede er sønn av tidligere nyhetsanker Heather Unruh, som i 2017 sto fram og hevdet at Spacey hadde befølt sønnen på restauranten Club Car.

Spacey må møte i Nantucket District Court i Massachusetts 7. januar og risikerer fem år i fengsel om han blir dømt.

«Let Me Be Frank»

Etter å ha vært stille lenge, la Spacey på julaften ut en «House of Cards»-inspirert video på YouTube , hvor han ikledd et nisseforkle snakker til publikum i videoen han har kalt «Let Me Be Frank».

– Noen trodde på alt og har holdt pusten mens de har ventet på å høre meg innrømme alt. De dør etter å høre meg erklære at alt er sant og at jeg fikk det jeg fortjente. Ville ikke det ha vært lettvint om alt var så enkelt? spør han i den drøyt tre minutter lange videoen.

– Men både du og jeg vet at det aldri er så enkelt. Ikke i politikk og ikke i livet. Men du ville ikke trodd det verste uten beviser, ville du? Du ville ikke forhastet deg til dømme noen uten fakta, ville du? Gjorde du? spør skuespilleren.

Nekter for anklagene

Spacey etterligner sin rollefigur Frank Underwood fra TV-serien «House of Cards» mens han sender sin julehilsen, og forteller at han har det bra, til tross for medieoppslag og sin egen død. Døden han refererer til er hans rollefigur som ble fjernet fra Netflix-serien etter overgrepsanklagene.

– Vent nå litt. Dere så meg faktisk aldri dø, gjorde dere? Konklusjoner kan være veldig villedende, sier Spacey.

Videre lover han at sannheten snart vil komme ut, og sier at han absolutt ikke vil betale prisen for noe han ikke har gjort.

Kevin Spacey er tidligere blitt anklaget for seksuelle overgrep mot over 30 menn. Spacey har avvist alle anklager.