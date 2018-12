Den Oscar-vinnende skuespilleren skal ha forgrepet seg på 18-åringen på en restaurant i Nanctucket, ifølge Boston Globe. 18-åringen er sønn av en amerikansk TV-journalist.

Spacey må møte i Nantucket District Court i Massachusetts 7. januar.

Kevin Spacey er tidligere blitt anklaget for seksuelle overgrep mot en rekke menn, noe som blant annet har ført til at han mistet rollen som Frank Underwood i den populære Netflix-serien «House of Cards».