Kurdere vil fortsette kampen mot IS i Øst-Syria

– Våre styrker er klare. Hvis ikke noen sivile forlater området lørdag, betyr det at det ikke er noen flere sivile igjen. Da vil våre militære operasjoner starte på kvelden for å ta kontroll over IS' siste kontrollerte område, sier Mustafa Bali fredag, talsperson for de kurdiske SDF-styrkene.

SDF ber derfor sivile og familiemedlemmer av IS-krigere som er igjen i Baghouz, om å evakuere før lørdag kveld.

Tusenvis har allerede blitt evakuert fra området. Tirsdag forsøkte 400 IS-krigere å flykte fra Baghouz, men ble pågrepet av SDF-styrkene.

Baghouz ligger øst i Syria, nær grensen til Irak.